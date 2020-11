Рецензия на сатирический фильм Borat Subsequent Moviefilm / «Борат 2»

Кажется, мы стали забывать, что Саша Барон Коэн — не только хороший драматический актер (см. сериал The Spy / «Шпион» и фильм The Trial of the Chicago 7 / «Суд над чикагской семёркой»), но и гениальный комик-импровизатор/провокатор. Что ж, новый фильм Коэна, Borat Subsequent Moviefilm / «Борат 2», напомнит вам и об этой его ипостаси.

Borat Subsequent Moviefilm / «Борат 2» Жанр сатира, mockumentary

Режиссер Джейсон Уолинер

В ролях Саша Барон Коэн (Борат Сагдиев), Мария Бакалова (Тутар Сагдиева), Дэни Попеску (премьер Назарбаев) и др.

Студии Four by Two Films, Amazon Studios

Год выпуска 2020

Сайты IMDb

Еще в 2006 г., сразу же после успешного релиза первого Borat (напомним, что полное официальное название фильма звучит как Borat: Cultural Learnings of America for Make Benefit Glorious Nation of Kazakhstan), собравшего в мировом прокате $262,6 млн. при бюджете всего $18 млн., появились слухи о возможном сиквеле картины. Мало того, в начале 2007 г. сам Руперт Мёрдок объявил о том, что Саша Барон Коэн подписал с 20th Century Fox контракт на второй фильм. Но чуть позже сам Коэн объявил, что планирует «похоронить» этого персонажа – Борат Сагдиев стал слишком известным, чтобы безнаказанно обманывать обывателей.

Тем не менее, за прошедшие 14 лет Коэн несколько раз «воскрешал» персонажа, в основном для промокампаний других своих фильмов. В ноябре же 2018 г. Борат Сагдиев и вовсе призвал американцев прийти на промежуточные выборы (напомним, что Коэн — гражданин Великобритании). В целом, за последние несколько лет сам актер стал больше интересоваться политикой, и именно он настоял на выпуске «Борат 2» в преддверии президентских выборов в США, чтобы «предостеречь американцев от сползания в нелиберальную демократию». Впрочем, это далеко не единственный антиреспубликанский кино/телепроект, вышедший в течение месяца до выборов, вспомним хотя бы The Comey Rule / «Правило Коми» или The Trial of the Chicago 7 / «Суд над чикагской семёркой». Что ж, симпатии киноиндустрии всегда были на стороне демократов.

Как и предыдущий фильм, Borat Subsequent Moviefilm (полное название традиционно монструозное – Borat Subsequent Moviefilm: Delivery of Prodigious Bribe to American Regime for Make Benefit Once Glorious Nation of Kazakhstan), построен на импровизации и обмане участников съемки – это чистой воды сатирическое mockumentary. Все участники картины, кроме самого Коэна и еще двух актеров – обычные обыватели, которых не предупредили, в каких именно съемках они участвуют. Большинство подобных сцен – импровизация безо всякого сценария. Учитывая, что после предыдущего фильма Борат Сагдиев стал слишком заметным персонажем, легко узнаваемым большинством американцев, Борат в новом фильме прибегает к разнообразной маскировке, чтобы сохранить инкогнито, появляясь в привычном для себя облике лишь в нескольких сценах, как правило, только с участием других актеров.

Во время съемок фильма Борат и его команда умудрились попасть на различные официальные мероприятия, в том числе на конференцию Conservative Political Action, в которой принимал участие вице-президент США Майкл Пенс; взять фальшивое интервью у Руди Джулиани, во время которого они пытались спровоцировать его на сексуально неприемлемые действия; поиздеваться над американскими правыми во время митинга против ограничений, вызванных эпидемией COVID-19; обмануть клинику пластической хирургии и центр по предотвращению абортов; заявиться в синагогу в виде карикатурного еврея и т.д. Как и в случае с предыдущим фильмом, на Коэна уже подали множество судебных исков, но, скорее всего, все они будут в итоге отклонены, как и 14 лет назад.

По сюжету «Борат 2», после выхода предыдущего фильма, ославившего Казахстан на весь мир, Борат попал в немилость к властям и был отправлен в ГУЛАГ (даже не спрашивайте!). Но у него все же есть шанс заслужить прощение. Для этого журналист должен доставить Дональду Трампу подарок от народа Казахстана – казахскую секс-звезду, мартышку Джони. Так как к самому Трампу, после выходки Бората в предыдущем фильме, не подобраться, решено было подарить мартышку вице-президенту Майклу Пенсу. В процессе доставки кое-что пошло не так и в США вместе с Боратом оказалась его 15-летняя дочь, которую он решил вручить Пенсу в качестве секс-подарка. Но сначала дочь необходимо подготовить к этому, соответственно одеть, накрасить, научить вести себя в обществе и т.д. Собственно, «Борат 2» – это даже в большей мере приключение Тутар Сагдиевой, а не самого Бората.

И тут нужно сказать, что создателям фильма невероятно повезло с актрисой. Выбранная из 600 претенденток болгарка Мария Бакалова прямо-таки идеально вписалась в фильм и временами просто перетягивает все внимание на себя. Причем Бакалова хорошо смотрится как в роли дикой, выросшей в хлеву «казашки», мечтающей о персональной клетке, так и в роли сексуальной начинающей журналистки, интервьюирующей Руди Джулиани. Отличная находка, надеемся, после этого фильма Бакалову начнут приглашать не только в болгарские картины.

Если говорить о «Борат 2» в целом, то общая схожесть с первым фильмом не идет на пользу сиквелу. Картина выглядит вторичной и не такой смешной, как оригинал. Свою роль здесь сыграло и то, что фильм снимался в начале пандемии COVID-19, когда шутки по поводу вируса еще выглядели смешными; сейчас, после сотен тысяч смертей, все это уже не кажется таким веселым.

Несмотря на сказанное выше, Borat Subsequent Moviefilm — в целом неплохой фильм. Коэн, как и раньше, бьет по больным местам и выставляет напоказ глупость обычных американцев, неудивительно, что в сценах, где Борат выступал в своем привычном облике, актера просили носить бронежилет.

В целом, если вам понравился первый «Борат», с большой долей вероятности вы получите некоторое удовольствие и от просмотра сиквела. Впрочем, того шокового эффекта, который производил оригинальный фильм, от «Борат 2» ожидать уже не стоит.