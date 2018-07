Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition: возвращение на Марс

Австрийская Nordic Games, ныне THQ Nordic, после банкротства оригинальной THQ купившая права на множество легендарных игровых серий, потихоньку возрождает почти подзабытые франшизы и переиздает классику в HD-формате. Titan Quest: Ragnarök, Baja: Edge of Control HD, SpellForce 3, ELEX и недавняя Wreckfest – все это THQ Nordic. Теперь дошла очередь и до серии Red Faction. Пробным камнем стала Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition, которую все владельцы Red Faction: Guerrilla Steam Edition получили совершенно бесплатно.

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition Жанр шутер от третьего лица

Платформы Windows, PlayStation 4, Xbox One

Языки русский, английский

Разработчик Volition, KAIKO

Издатель THQ Nordic

Сайт Steam

Red Faction – одна из четырех основных игровых серий студии Volition, созданной в 1996 г. выходцами из легендарной Parallax Software (создатели серии шутеров с шестью степенями свободы Descent). Это сейчас, попав в зависимость от Deep Silver, Volition промышляет чем-то вроде Agents of Mayhem, а двадцать лет назад студия не боялась экспериментировать, выдавая на-гора интересные проекты. Одним из них и стал вышедший в 2001 г. шутер от первого лица Red Faction, главной фишкой которого было практически полностью разрушаемое окружение. Движок Geo-Mod позволял пробивать стены, разрушать строения и даже рыть туннели через полуровня, правда, только там, где это было дозволено.

По горячим следам студия выпустила сиквел, Red Faction II (2002), вот только он скорее разочаровал игроков. Другие герои, другое место, лишь воспоминания о былой разрушаемости уровней – ординарный шутер от первого лица.

Студия взяла перерыв, и следующая серия марсианских приключений вышла только в 2009 г. Red Faction: Guerrilla оказалась игрой с открытым миром, от третьего лица и с частичной разрушаемостью уровней. Игрок мог снести любой рукотворный объект на карте, но рытье туннелей стало недоступно. Сразу после выхода третья часть получила умеренно позитивные отзывы, но зато много позже тот же Destructoid назвал эту серию Red Faction чуть ли не лучшей игрой Volition.

PC-версия, изначально работавшая с крайне неудобной Games for Windows Live, после перехода в собственность Nordic Games была переиздана в 2014 г. в виде Red Faction: Guerrilla Steam Edition, уже с поддержкой Steamworks. Владельцы оригинальной версии получили этот апгрейд бесплатно.

Последняя на сегодня часть серии, Red Faction: Armageddon, вышла в 2011 г. и внезапно оказалась сюжетным шутером коридорной системы с возможностью частичного разрушения и восстановления строений. Игра получилась достаточно бодрой, но после открытого мира третьей части воспринималась как шаг назад. Продажи оказались ужасными — собственно, провал Red Faction: Armageddon стал одной из причин конца THQ.

После выхода Red Faction: Guerrilla Steam Edition мы ничего не слышали о серии целых четыре года, так что анонс Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition оказался для многих неожиданностью. Игра вышла 3 июля 2018 г. на Windows, PlayStation 4 и Xbox One. Владельцы Red Faction: Guerrilla Steam Edition, как и в прошлый раз, получили HD-ремейк совершенно бесплатно, остальные желающие в течении первой недели продаж могли купить игру за полцены, всего за 139 грн. (сейчас ее стоимость 279 грн.).

Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition получила HD-текстуры, поддержку разрешения 4K для PS 4 и Xbox One версии и, самое главное, все вышедшие ранее дополнения. А это, в первую очередь, DLC Demons Of The Badlands с собственной сюжетной кампанией. События Demons Of The Badlands происходят за несколько лет до прилета на Марс героя основной игры Алекса Мейсона, а управлять вам придется Саманией, ведущей в бой мародёров. Стартовые миссии DLC намного сложнее миссий основной игры, так что стоит для начала пройти главную кампанию. В целом же здесь все то же, что и в основной части – уничтожение строений Сил Обороны Земли, гонки со временем, задания на разрушение и т.д., разве что у мародеров другое оружие и техника.

Кроме Demons Of The Badlands, в Re-Mars-tered Edition входит Multiplayer Pack с набором новых карт и режимов для сетевой игры, вот только в Сети в Red Faction Guerrilla уже никто не играет, так что найти партнеров будет непросто. Ну и третий DLC в составе HD-ремейка, Smasher Pack – это набор карт для режима Подрывники, в котором можно за одним компьютером или консолью посоревноваться с друзьями в мастерстве разрушения строений.

Что же до основной части Red Faction Guerrilla, то здесь все без изменений. Выполняем задания повстанцев, разрушаем инфраструктуру СОЗ, освобождаем сектора, продвигаясь по сюжету. Обычная песочница в духе GTA, только на Марсе. Разрушение строений, особенно каким-нибудь нанооружием или гравитационными бомбами, по-прежнему радует. Бесконечный респаун врагов, случайные смерти ключевых NPC, однообразные миссии и унылое окружение по-прежнему расстраивают.

А еще в Re-Mars-tered Edition страшно раздражают внезапные тормоза во время езды на транспортных средствах, речь идет о PC-версии игры. Учитывая, что кроме увеличения разрешения текстур, никаких видимых изменений в игре не произошло, это не на шутку бесит. Ведь подобное падение производительности делает практически невозможными гонки на машинах и серьезно усложняет миссии на разрушение. Похоже, Geo-Mod 2.0 просто не умеет работать с современными API.

В целом, Red Faction Guerrilla Re-Mars-tered Edition, вышедшая в период почти полного затишья на рынке – отличный подарок владельцам оригинальной игры. Лично мне было очень приятно вернуться на Марс по прошествии девяти лет. Ностальгия и вот это вот все. Если же у вас в Steam нет оригинальной версии Red Faction Guerrilla, покупать Re-Mars-tered Edition по полной цене, конечно, не стоит, подождите распродажи.

С другой стороны, выпуск Re-Mars-tered Edition – это в некотором роде тестирование рынка со стороны THQ Nordic. Если достаточно большое количество игроков запустит HD-версию и тем более купит ее на консолях, то издатели могут и возродить серию. А я бы с удовольствием посмотрел на Red Faction V, только, чур, без MMO-режима, подобных песочниц уже и без того достаточно.

P.S. На 2018 г. у THQ Nordic запланировано еще несколько интересных игр, названия части из которых хорошо знакомы геймерам со стажем: Aquanox Deep Descent, Darksiders 3, Fade to Silence, Biomutant, The Guild 3.

3.5 Оценка ITC.UA Плюсы: Система разрушения зданий; HD-текстуры и поддержка 4K; бесплатность для владельцев Steam-версии Red Faction Guerrilla; все вышедшие DLC к игре Минусы: Достаточно однообразный геймплей; бесконечный респаун противников; притормаживания PC-версии; не самая современная графика Вывод: Бесплатный для владельцев Steam-версии HD-ремастер классической игры

Steelseries рекомендует: