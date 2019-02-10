Рецензия на фильм «Все знают» / Todos lo saben

Пригород Испании, пышные виноградники, небольшой город с колокольней на главной площади и семейное торжество. Начало фильма «Все знают» напоминает легкую атмосферную мелодраму, с акцентом на актерскую игру Пенелопы Крус. В один момент все меняется, и лента превращается в триллер, в котором семейные тайны становятся причиной большого происшествия. Удивительно, но этот очень испанский фильм снял иранский режиссер Асгар Фархади, почувствовавший тонкости европейского кино.

«Все знают» / Todos lo saben Жанр драма, триллер

Режиссер Асгар Фархади

В ролях Пенелопа Крус (Лаура), Хавьер Бардем (Пако), Рикардо Дарин (Алехандро), Барбара Ленни (Беа), Рамон Бареа (отец Лауры) и др.

Студии Memento Films, Morena Films, Lucky Red

Год выпуска 2018 (в Украине 2019)

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Асгар Фархади хорошо известен в Европе и даже в США – он дважды был удостоен «Оскара» в номинации за лучший иностранный фильм (статуэтки в разные годы отдали лентам «Развод Надера и Симин», «Коммивояжер»).

Когда имя Фархади получило мировую известность, он стал частью проекта французско-испанско-итальянского производства. Асгару, ранее работавшему преимущественно с иранскими артистами, нужно было руководить съемочным процессом с участием Пенелопы Крус и Хавьера Бардема. При таких межнациональных хитросплетениях картина «Все знают» могла превратиться в довольно спорный проект, но результат получился очень гармоничным.

Режиссер прекрасно справился с нюансами испанского кино и, будучи сценаристом картины, привнес в нее свой фирменный почерк. В фильмах Фархади любит поднимать тему семейных уз, в которых скрываются недосказанные моменты, способные разрушить даже самые крепкие союзы. Напоминает краткое описание мыльной оперы? Отчасти так и есть. Но если на экране оскароносные актеры, работающие под руководством оскароносного режиссера, зрелище обещает быть занятным. К тому же, «Все знают» – это триллер, который держит интригу до самого финала.

Фильм показывает женщину по имени Лаура (Пенелопа Крус), которая вместе с двумя детьми приезжает из Аргентины в родной испанский город на свадьбу сестры. По случаю праздника собирается большое семейство и торжество растягивается на всю ночь. Именно в это время исчезает дочь Лауры, а на следующий день приходит сообщение от похитителей, требующих большой выкуп. Лаура боится обратиться в полицию, поэтому заручается поддержкой Пако (Хавьер Бардем) – он не только друг семьи, но и большая часть прошлого Лауры.

«Все знают» не вписывается в рамки типичного триллера. Начало фильма знакомит с окрестностями города, где все друг друга знают. Большая семья собирается под одной крышей и перед зрителями открываются радость воссоединения и шумный праздник. Фархади много внимания уделяет деталям. Вовсе не с целью сделать их уликами, важными для кульминации, скорее чтобы проникнуться атмосферой дома, семейных традиций и увидеть тонкости быта.

Мы слышим смех, звон бокалов и хлопки в такт музыке. Когда семья Лауры пускается в пляс, и вовсе забываешь, что в этом фильме должно произойти что-то плохое. Когда же случается похищение, акцент на деталях не становится менее важным. Родственники все так же собираются за одним столом и пьют вино. Однако атмосфера меняется, и Фархади показывает влияние класса и статуса в сложной ситуации. В моменты отчаянья худшим врагом для главных героев становятся не похитители, а старые обиды и забытые истории.

Очевидный недостаток фильма «Все знают» в том, что Фархади слишком увлекается семейными драмами, испытывая терпение зрителя. В какой-то момент лента начинает напоминать испанский сериал, который смонтировали в один художественный фильм. В этой ситуации компенсировать затяжные страдания может лишь игра Пенелопы Крус и Хавьера Бардема. Их семейный дуэт на экране мы видели не один раз (из последнего можно вспомнить биографический фильм о наркобароне «Эскобар»), при этом наблюдать за актерами все еще интересно.

«Все знают» был фильмом открытия 71-го Каннского международного кинофестиваля. Он участвовал в основном конкурсе, но награды не получил. Впечатления от ленты похожи на результаты фестиваля – просмотр стоит внимания, но не особых почестей.