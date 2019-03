Рецензия на сериал I Am the Night / «Имя мне Ночь»

Минисериал I Am the Night – это основанный на реальных событиях триллер, проливающий свет на одно из самых загадочных, до сих пор не раскрытых убийств XX века, убийство Черного Георгина.

I Am the Night / «Имя мне Ночь» Жанр триллер

Создатель Сэм Шеридан

В ролях Индиа Айсли (Фауна Ходел), Крис Пайн (Джей Синглетери), Джефферсон Мэйс (доктор Джордж Ходел), Джейми Энн Оллман (Тамар Ходел), Конни Нильсен (Коринна Ходел), Лиленд Орсер (Питер Салливан), Юл Васкес (Билис), Голден Брукс (Джимми Ли Гринвэйд) и др.

Канал TNT

Год выпуска 2019

Серий 6

Сайты IMDb

Убийство Элизабет Шорт, прозванной бульварной прессой Черным Георгином, произошло 15 января 1947 г. в Лос-Анджелесе. Разрезанное пополам тело красивой молодой девушки было картинно разложено на бесхозном земельном участке недалеко от тогдашних границ города. Расследование убийства полицией с привлечением ФБР является самым продолжительным и масштабным в истории США. 22 человека в разные периоды следствия объявлялись убийцами Элизабет Шорт, среди них и некто доктор Джордж Ходел, которого в конце 40-х гг. прошлого века обвиняли в нескольких преступлениях, но во всех случаях оправдали. Впрочем, история, рассказанная в I Am the Night, начинается через 18 лет после убийства, в 1965 г.

16-летняя Пэт Гринвэйд — обычная цветная школьница из маленького городка в Неваде. Днем она учится, вечером подрабатывает в больнице, встречается с чернокожим парнем, ругается со слишком часто прикладывающейся к бутылке матерью, терпит издевательства и косые взгляды со стороны белых. Обычная жизнь ребенка-полукровки в США середины 60-х годов прошлого века. Проблема в том, что кожа Пэт Гринвэйд совершенно белая, что приводит к массе казусов. Пэт, которую до конца не принимает ни черное, ни белое сообщество, пытается выяснить у матери, кто же был ее отец. Однажды она крадет свое свидетельство о рождении и узнает, что ее настоящее имя Фауна Ходел, она была удочерена и у нее есть белые родственники в Лос-Анджелесе. Когда Пэт/Фауна отправляется в Город Ангелов, чтобы узнать правду о своем происхождении, она даже не представляет, в какую бездну приведет ее этот путь.

Несмотря на кажущуюся абсурдность истории Пэт/Фауны, она практически полностью, за исключением последней серии, реалистична. В основу сценария I Am the Night легла изданная в 2008 г. автобиография Фауны Ходел One Day She’ll Darken: The Mysterious Beginnings of Fauna Hodel, в котором она рассказывает о своем удочерении, ранних годах жизни и поиске биологических родителей. Фауна Ходел даже выступила в качестве одного из продюсеров сериала, но до его премьеры, к сожалению, не дожила. Женщина умерла в сентябре 2017 г. от рака груди.

Параллельно истории Пэт/Фауны в I Am the Night развивается история журналиста-неудачника Джея Синглетери, бывшего морпеха, воевавшего в Корее и страдающего от тяжелого ПТСР. Здесь все наоборот, несмотря на кажущуюся гиперреалистичность персонажа, он, в отличие от девушки, полностью выдуман сценаристами.

Роль Джея Синглетери в I Am the Night исполнил Крис Пайн (Outlaw King, Wonder Woman, Star Trek, The Finest Hours). Интересно, что режиссером сериала стала Пэтти Дженкинс, режиссер Wonder Woman и Wonder Woman 1984, в которых снимается Крис Пайн, а сценаристом – Сэм Шеридан, муж Дженкинс. Мало того, Пайн и Дженкинс стали продюсерами шоу, а съемками занималась принадлежащая им компания Jenkins+Pine Productions. Вот такое кумовство, впрочем, тесное сотрудничество между участниками проекта пошло сериалу только на пользу.

Сама по себе достаточно безумная история Фауны Ходел стараниями Сэма Шеридана и Пэтти Дженкинс приобрела элементы фильма-нуар с некоторым налетом мистики, а персонаж Криса Пайна отлично вписался в эту историю в качестве честного журналиста/детектива, пострадавшего за излишнее любопытство. Типичный опустившийся на самое дно нуар-герой.

Вообще, Крис Пайн показал в I Am the Night, пожалуй, лучшую в своей карьере игру. Как оказалось, он совсем неплох в драматических ролях, впрочем, это было видно еще по Outlaw King. Только комплиментов заслуживает и игра Индии Айсли, которую вы могли видеть в сериале The Secret Life of the American Teenager или фильме Underworld: Awakening, где она играла Ив, дочь Селен. Индиа очень естественно смотрится в роли девочки-подростка, неуверенной в своей идентичности, ее персонаж интересно развивается по ходу сериала. Надеемся, после выхода I Am the Night эта актриса получит несколько интересных предложений.

Фоном для драматических событий сериала стало движение за равноправие чернокожих в США и конкретно гражданские беспорядки в Лос-Анджелесе в августе 1965 года. Всего три года от времени действия Green Book, но уже совершенно иные настроения и действия.

Впрочем, попытка авторов I Am the Night впихнуть в один проект все актуальные темы – сексуальные преступления, расизм, посттравматический синдром, коррупцию, полицейский произвол, кажется, не идут шоу на пользу. Их просто слишком много для одного небольшого сериала, пусть даже с часовыми сериями, и они немного отвлекают от основной истории.

Еще одна проблема I Am the Night – несколько вольное обращение с фактами. Джордж Ходел сбежал из США в 1950 г. и 40 лет прожил на Филиппинах, где завел себе новую, уже четвертую, семью. В США он вернулся только в 1990 г., то есть физически не мог участвовать в показанных в фильме событиях. И хотя Стив Ходел, сын Джорджа, высказывает предположение, что отец мог тайно возвращаться в США в конце 60-х гг., достоверных подтверждений этому нет.

Впрочем, I Am the Night все-таки не полицейский рапорт, а художественное произведение, хоть и основанное на реальных событиях. И как триллер сериал действительно неплох. В нем есть мрачная, тягучая атмосфера в духе True Detective, есть яркая стилистика 60-х, есть хорошие актеры и есть преступление, не раскрытое до сих пор.