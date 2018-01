Последняя работа греческого режиссера Йоргоса Лантимоса The Killing of a Sacred Deer попала сразу в несколько топов, посвященных самым недооцененным фильмам 2017 г. Учитывая, что не так давно картина появилась в украинском прокате, мы решили составить о ней собственное мнение.

The Killing of a Sacred Deer / «Убийство священного оленя» Жанр психологический триллер

Режиссер Йоргос Лантимос

В ролях Колин Фаррелл (Стивен Мерфи), Николь Кидман (Анна Мерфи), Барри Кеоган (Мартин), Рэффи Кэссиди (Ким Мерфи), Санни Сулджик (Боб Мерфи), Алисия Сильверстоун (мать Мартина), Билл Кэмп (Мэттью) и др.

Студии Film4, A24

Год выпуска 2017

Сайты IMDb

Стивен Мерфи – преуспевающий кардиохирург, его жена Анна – успешный офтальмолог, у них красивый ухоженный дом и идеальные дети – Ким и Боб. Впрочем, за постоянным контролем со стороны Анны ощущается какая-то спрятанная в глубине тайна… Все становится явным с появлением в жизни семейства Мерфи мальчика Мартина, сына одного из пациентов Стивена.

Йоргос Лантимос – обласканный критиками режиссер. Его предыдущая работа, The Lobster собрал богатый урожай наград, в том числе Приз жюри Каннского кинофестиваля. The Killing of a Sacred Deer тоже отметился в Каннах, получив приз за лучший сценарий. Впрочем, как известно, мнение кинокритиков и зрителей в большинстве случаев не совпадают, причем порой кардинально. Фильмы, обласканные жюри международных фестивалей, проваливаются в прокате и получают достаточно невысокие оценки зрителей. Так получилось, что IMDb ближе редакции ITC.ua, чем Metacriric, так что мы, скорей присоединимся к большинству.

Из The Killing of a Sacred Deer мог бы получиться идеальный, прямо хрестоматийный психологический хоррор. Леденящий душу, заставляющий шевелиться волосы на голове. Ситуация, в которую по воле Мартина попала семья Мерфи, не имеет решения. Это самое страшное, что может ожидать родителей – бремя решения, кому жить, а кому умереть. И попавшие в данную ситуацию Стивен и Анна выбирают худшее из возможных решений – отстраниться, не вмешиваться в происходящее, предоставить все на волю случая. Родители просто не могут, не должны вести себя так, это ненормально, противоестественно, и эта нелогичность заставляет усомниться во всей концепции фильма.

The Killing of a Sacred Deer раздражает все органы чувств зрителей. Неестественным поведением героев, которые всю первую половину фильма больше похожи на роботов, чем на живых людей. Нестандартной, неудобной компоновкой кадра, использованием непривычных ракурсов, линз и фильтров. Странными, повисающими в воздухе диалогами, из которых как будто вычеркнули половину строк. Неудобными сценами, которые порой не несут, кажется, никакой смысловой нагрузки, как, например, сцена с Анной в машине, рассказ Стивена о детской тайне, сцена с матерью Мартина и т.д.

За всеми этими экспериментами зритель постепенно теряет доверие к фильму. Что хотел сказать Йоргос Лантимос в Killing of a Sacred Deer? Подчеркнуть необратимость наказания за былые грехи? Показать, как преступник внезапно становится жертвой, а затем судьей, присяжными и палачом в одном лице? Сделать акцент на бессмысленности самого института мести? Извините, у меня нет ответа на эти вопросы.

Killing of a Sacred Deer очень сложно смотреть. Он давящий, очень неторопливый, тягучий. Единственное, что может скрасить просмотр – неплохая (в рамках, заданных режиссером) актерская игра Колина Фаррелла, для которого это уже второй совместный фильм с Лантимосом, и Николь Кидман, которая в свои 50 просто в отличной форме. Также стоит обратить внимание на Барри Кеогана, исполнителя роли Мартина, которого вы могли видеть в Dunkirk, и юную Рэффи Кэссиди, играющую Ким.

Мы не можем порекомендовать Killing of a Sacred Deer широкой аудитории зрителей. Это во многом авторское, авангардное кино, причем порой кажется, что авторская позиция превращается здесь в откровенное позерство ради позерства.