Выбор редакции 2019: Смартфоны

Смартфон — один из самых важных гаджетов нашего времени. Сложно представить себе современного человека без такого устройства, ведь именно оно помогает не просто оставаться на связи, но и получать всевозможную информацию, не заблудиться в незнакомом месте, убить время в очереди, купить подарки близким и так далее. 2019 год принес в смартфоны ультраширокоугольные камеры и сгибаемые дисплеи, которые на фоне новаций последних нескольких лет действительно выглядят чем-то новым и интересным. В этом материале мы традиционно пробежимся по моделям, которые запомнились нашей редакции за этот год. Все они разбиты на несколько категорий в зависимости от стоимости.

iPhone 11, 11 Pro, 11 Pro Max

Обзор iPhone 11 | Видеообзор

Обзор iPhone 11 Pro и 11 Pro Max | Видеообзор

Обновленные Apple iPhone слегка поменяли названия. Новый Xr стал просто iPhone 11 и логично занял место базовой модели, а не “бюджетной”, как ее было принято называть в прошлом году. Новые Xs и Xs Max получили “повышение” в виде приставки Pro. Так линейка флагманов от Apple стала более понятной и в этот раз избавила новостные ленты от гаданий в стиле «что же означает Xr на самом деле».

Внешность устройств сильно не менялась, где больше всего внимания было уделено зеленому цвету топовых моделей и новой форме блоков камер. Последних, кстати, стало больше, где появились ультраширокоугольные объективы, а также порадовали пользователей новым режимом ночной съемки. Естественно, не обошлось без новых процессоров и увеличения автономности, а модели Pro даже получили в комплекте блоки питания с поддержкой быстрой зарядки.

Samsung Galaxy S10e, S10, S10+, Note10, Note10+

Обзор Samsung Galaxy S10e | Видеообзор

Обзор Samsung Galaxy S10, S10+ | Видеообзор S10, S10+

Обзор Samsung Galaxy Note10, Note10+

Во флагманской линейке Samsung появились два новые смартфона. Во-первых, Note теперь выпускается в двух размерах, во-вторых, появился компактный флагман S10e. Все они внешне похожи, но функционально таки немного отличаются друг от друга. Так, во младшей модели меньше камер, не такой большой экран и сканер отпечатков пальцев в кнопке включения сбоку, а не в дисплее. Модели постарше, естественно, предлагают лучшее, что сегодня только можно найти для смартфонов и опционально могут быть в керамических корпусах.

И в этом году компания все же делает вырезы в экране. С одной стороны, тем, кто их не любит, это может сильно не понравиться. С другой стороны, Samsung сделали небольшие точечные вырезы, а не “челки” или “капли”, и это позволило сделать корпус компактнее, а рамки вокруг экрана минимальными.

Huawei P30, P30 Pro

Обзор Huawei P30, P30 Pro

У компании Huawei был довольно тяжелый год, настроение которого диктовали политические проблемы. В итоге сервисы Google у новых смартфонов этого производителя все еще остаются одним из самых актуальных вопросов. Но те устройства, которые уже вышли в продажу, все еще работают, как раньше. Например, у нас были P30 и P30 Pro (также была хорошая модель среднего уровня P30 Lite), в которых с работой всех сервисов полный порядок, а вот с новым Mate 30 Pro как раз получилась другая история и модель даже не приехала в наши магазины (нам все равно удалось подготовить обзор). И несмотря на любые трудности, компании ничто не помешало выпустить отличные устройства.

Собственными процессорами, быстрой работой или хорошей автономностью флагманы уже не удивят никого. Huawei продолжает радовать дизайном с переливающимися градиентными панелями и впечатлять возможностями камер. В этом году понравились возможности съемки практически в полной темноте с очень высокими значениями ISO, отличной стабилизацией и впечатляющим зумом.

vivo NEX 3

Обзор

Не так давно на украинский рынок вернулся бренд vivo, смартфоны которого до этого года было проблематичнее заполучить для наших покупателей. В этом году ситуация начала менять, а заодно и к нам в редакцию попали некоторые смартфоны производителя. Топовой моделью для нашей розницы стал NEX 3, который на практике оказался весьма интересным устройством.

В то время, как флагманы А-брендов не сильно настроены делать выдвижные камеры, остальные производители намного проще идут на эксперименты. Поэтому NEX 3 оснащен 6,87-дюймовым “экраном-водопадом” без каких-либо вырезов. Выглядит это действительно здорово, фанаты крупных дисплеев явно оценят. При этом у смартфона отличная автономность, производительность и вполне хорошие возможности камер. Не хватило ему разве что поддержки индукционной зарядки и устойчивости к влаге и пыли.

OnePlus 7 Pro

Обзор

Компания OnePlus уже давно не нуждается в отдельном представлении. Многие модели получились настолько удачными, что могли пережить несколько новых поколений, и пользователи не торопились обновляться. При этом, ценник этих смартфонов все еще держится ниже уровня топовых флагманов, а в возможностях OnePlus практически не уступает, а в чем-то может и обойти более дорогих конкурентов. В этом году компания выпустила парочку апдейтов, лучшим из которых у нас побывал OnePlus 7 Pro.

Понравилась эта модель не только внешне. Экран с частотой обновления 90 Гц в работе выглядит намного интереснее обычных, а при помощи, опять же, выдвижной камеры, получилось обойтись без вырезов в матрице. Заодно у смартфона все хорошо с производительность, он отлично снимает в разных условиях, у него хорошая автономность и быстрая зарядка. Последняя, к сожалению, потребует специальный блок питания и кабель, а более распространенный стандарт QuickCharge он не поддерживает.

ASUS ZenFone 6

Обзор

Как уже упоминалось, некоторые производители намного проще идут на эксперименты, чем лидеры рынка. ASUS делает очень неплохие смартфоны, но, к сожалению, пока такого внимания не получает. А мог бы. В текущем флагмане компания решила вопрос отсутствия выреза в экране довольно оригинальным образом — фронтальную камеру вовсе не устанавливали, а когда нужно сделать селфи, модуль основных камер словно перекидывается с задней панели на переднюю. Выглядит эффектно и необычно.

Прочие характеристики гаджета практически флагманские, где есть топовый процессор, отличный дисплей, хорошее качество камер, автономность (а емкость батареи тут целый 5000 мА•ч), быстрая зарядка, разъем для наушников и прочее. Увы, поддержка индукционных станций тут не появилась, а, судя по всему, из-за механизма камеры, рассчитывать на влагозащиту не пришлось. И все равно в своей ценовой категории это вполне интересное предложение.

OPPO Reno2

Обзор

Еще один бренд, который не так часто появляется на страницах нашего сайта, это OPPO. В этом году у нас побывал Reno2, у которого есть свои интересные стороны. Для начала, дизайн модели с использованием заметных синих акцентов выглядит довольно футуристично. За счет выдвижной камеры, получилось избежать вырезов, да и сам механизм тут оригинально оформлен. Блок основных камер тут не выступает из корпуса (это не очень хорошо с практической точки зрения, ведь так проще повредить стекло над камерами, но зато те пользователи, которые не любят выступ в корпусе, получили вариант дизайна с полностью гладкой задней панелью смартфона).

В списке характеристик можно заметить, что у этого гаджета, в отличии от предыдущих в этом материале, уже не такой мощный процессор. Snapdragon 730G соответствует мощности прошлогоднего Snapdragon 845, что точно также позволит пользоваться устройством без каких-либо задержек. Список остальных характеристик и возможностей все равно довольно приличный, поэтому те, кто обратят внимание на довольно новый бренд, вряд ли останутся разочарованы.

Pixel 3a XL

Обзор

Из актуальных «Пикселей», к сожалению, за последний год у нас побывал только Pixel 3a XL, а новые флагманские модели еще не добрались до редакции. Не упомянуть Pixel было бы сильно неправильно. Даже в своей “бюджетной” вариации, это все еще один из лучших смартфонов на рынке, пусть он уже не такой способный как флагманы.

На бумаге, конечно, это не самый сильный конкурент даже в своей ценовой категории. У смартфона довольно простой пластиковый корпус, Snapdragon 670 и всего одна камера. Но в эксплуатации практически не ощущается недостатка производительности, а единственная камера в этом классе явно будет сильнее конкурентных, ведь переехала она прямиком из прошлогоднего флагмана, который как раз все еще может очень прилично снимать. Так что даже сейчас этот смартфон не стоит отбрасывать, выбирая себе “подарок под елку”.

Samsung Galaxy A80

Обзор

Парад необычных механизмов камер в этом году был весьма занимательным. Компания Samsung похвалилась моделью A80, в которой тоже нет фронтальной камеры. Чтобы решить вопрос с сэлфи, инженеры сделали небольшой выдвижной механизм для всего блока основных камер, которые поднимаются вверх и перекручиваются в сторону пользователя. Не факт, что это практично, зато выглядит очень необычно и явно будет интересно любителя поэкспериментировать.

Если брать во внимание оставшиеся модели А-серии с убывающими порядковыми номерами, то там уже таких изысков нет. Это вполне обычные смартфоны, которые дешевеют вместе с уменьшением цифры в названии. А80 располагает 6,7-дюймовым экраном, довольно прытким процессором Snapdragon 730, приличным объемом памяти, не самым скромным аккумулятором и тремя камерами, где разрешение основной составляет 48 МП.

Xiaomi Mi Note 10, Mi 9T Pro

Обзор Xiaomi Mi Note 10

Обзор Xiaomi Mi 9T Pro | Видеообзор

Компания Xiaomi в этом году, собственно, как и раньше, представила чуть ли не самые дешевые модели с топовыми процессорами. Набор прочих характеристик у гаджетов тоже приличный, особенно на фоне флагманов конкурентов. При этом дизайн устройств тоже показал, как можно выделиться из толпы похожих смартфонов.

Но под конец года у компании вышла модель Mi Note 10, «фишка» которой заключается в 108-мегапиксельной камере. Это такой себе первое “полевое” испытание сенсора Samsung ISOCELL Bright HMX. Более того, основной модуль камер состоит из целых пяти сенсоров. (Сразу вспомнилось слово «камерафон».) Остальные характеристики смартфона может и не топовые, но на практике он оказался одним из лучших в своей категории.

Honor 20 Pro

Обзор

Более дешевый вариант Huawei, конечно, в чем-то проще смартфонов материнской компании, но тем не менее, в своей ценовой категории, это вполне интересное предложение. Так, например, Honor 20 Pro предлагает флагманскую производительность, четыре камеры (одна из которых — макро, что редко встречается в смартфонах), хорошую автономность и приятную внешность.

В экране у Honor 20 Pro вырез для камеры в стиле флагманских моделей Samsung, а сканер отпечатков пальцев установлен в кнопке включения. Из неудобных моментов в использовании модели можно отметить довольно сильно выступающий блок камер. Но в остальном это интересный смартфон, который действительно получил многое от топовых устройств, но стоит заметно дешевле.

ASUS ZenFone Max Pro (M2)

Обзор

В прошлом году раздел смартфонов среднего уровня тоже открывал этот аппарат, только его предыдущая модель. Обновленный ZenFone Max Pro теперь получил вырез в экране, но это позволило немного уменьшить габариты и увеличить матрицу. Задняя панель пластиковая, но на опыте эксплуатации это сильно не сказалось. Внешность смартфона, как и в прошлый раз, не очень броская, но все равно современная.

Новый ZenFone Max Pro логично получил и более свежие комплектующие, слегка увеличив свои возможности. Это и в прошлый раз был хороший гаджет, который с выходом обновленной модели продолжил наращивать возможности. Кроме комфортной работы, он также обеспечивает отличную автономность, что очень важно для многих пользователей. А так как вышел он достаточно давно, всевозможные скидки и акции существенно опустили его стоимость сравнительно со стартовым ценником, тем самым сделали это предложение еще более интересным.

Samsung Galaxy A70, A50

Обзор Samsung Galaxy A70, A50 | Видеообзор A70

В линейке Galaxy A в этом году появилось много разных смартфонов, которые слегка отличаются друг от друга возможностями и ценой, при этом практически все похожи внешне. Они неплохо выглядят, оснащаются большими экранами, укомплектованы всем необходимым и вполне неплохо работают.

Выбор между данными моделями довольно простой. Тот пользователь, который хочет экран побольше и разрешение камеры повыше, может остановиться на A70. Если же смартфон нужен покомпактнее или нужно попасть в бюджет поменьше, модель A50 не будет сильно хуже.

Xiaomi Mi 9 SE

Обзор | Видеообзор

У флагманских моделей все чаще встречаются более дешевые версии, которые заметно уступают в возможностях, но пытаются повторять топовую внешность, а заодно не уступать конкурентам в ценовой категории. У Xiaomi это модель Mi 9 SE. Кроме дизайна, этот аппарат может порадовать достаточно компактным на сегодняшний момент корпусом, при этом диагональ его дисплея составляет почти 6 дюймов.

Понятное дело, смартфон не получил производительности старшей моделей, но даже с установленным Snapdragon 712 ему хватает производительности для комфортной работы, достаточно памяти, а также у него красочный дисплей, есть набор довольно хороших камер и длительное время работы без розетки.

Honor 10i

Обзор | Видеообзор

Про любителей красочных корпусов не забыли и в компании Honor. Модель 10i сделана с, можно сказать, классической для производителя окраской, где задняя панель переливается насыщенным градиентом. Немного обидно будет, если он окажется под непрозрачным чехлом. Правда, без него не обойтись, ведь весь корпус пластиковый и глянцевый, что автоматически означает, что его легко поцарапать.

Работает смартфон, естественно, с процессором Kirin, памяти у него будет достаточно большинству пользователей, экран хороший и есть три основные камеры.

Xiaomi Mi A3, Redmi 7

Обзор Xiaomi Mi A3

Обзор Redmi 7 | Видеообзор Redmi 7

С момента выхода обзора Xiaomi Mi A3 подешевел на треть своей стоимости, почему и оказался в категории «доступных моделей». Этот смартфон даже изначально выглядел очень неплохо, а с нынешней ценой и вовсе является одним из лучших предложений в этом ценовом диапазоне. Глобально, ему не хватает только NFC, но тех, кто не против пользоваться банковскими картами в магазинах, этот смартфон явно не разочарует. А заодно сильно порадует покупателя предустановленной ОС Android One без каких-либо доработок от Xiaomi со встроенной рекламой.

Если нужно вписаться в более узкий бюджет, то у компании есть линейка Redmi, которая не так давно стала отдельным суббрендом. Побывавшая у нас модель Redmi 7 будет подешевле Mi A3 и, само собой, слегка уступать в характеристиках и дизайне. Это позволит сэкономить немного денег, но пользователю все равно достанется не самый простенький аппарат, которого будет хватать для повседневных задач.

Honor 8A

Обзор | Видеообзор

Если все же NFC является одним из основных требований к новому смартфону, то даже в бюджетном секторе есть варианты. В редакцию, к примеру, в этом году попал Honor 8A, который при нынешней средней стоимости немного меньше 3 тысяч гривен, способен работать с терминалами и заменить банковскую карту.

В остальном, конечно, смартфон получился довольно простым. Да, он справится с базовыми запросами, но много требовать от него не стоит. Хотя даже для своей скромной цены, он может нормально снимать днем, оснащен вполне приятным экраном, неплохо выглядит и достаточно долго работает.

Вне зачета

Также в этом году не просто активно обсуждались, но уже и появились серийные смартфоны со сгибаемыми экранами. Свои наработки показали компании Samsung, Huawei, Xiaomi, Oppo и Motorola. Правда, не обошлось и без трудностей, которые заставили компании несколько раз перенести старт продаж. Так получилось, что единственным вышедшим пока в продажу аппаратом стал Samsung Galaxy Fold. Это оказался очень дорогой смартфон даже для категории флагманов, но это не остановило некоторых покупателей и уже до официального старта продаж в Украине, можно было встретить такие гаджеты в руках смелых “первопроходцев”. В нашей редакции он тоже побывал.

К сожалению, в этом году не успел попасть к покупателям новый Moto Razr, который как раз тоже вызвал немало ажиотажа. В отличии от некоторых концептов, Razr таки должен поступить в продажу. Заодно это действительно интересный вариант использования сгибаемого экрана, ведь в открытом состоянии у него 6,2-дюймовый экран, а в сложенном — смартфон становится почти в два раза меньше и в разы компактнее, чем большинство современных смартфонов.

Правда, за стоимость более полутора тысяч долларов, это будет не самая рациональная покупка, ведь характеристики у смартфона отнюдь не флагманские, есть всего одна камера, а надежность механизма и “живучесть” дисплея остаются под вопросом. В любом случае, ждать новинку осталось не так и долго.