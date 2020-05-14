2K Games анонсировал сборник Mafia: Trilogy для ПК/PS4/Xbox One, в который войдут ремастеры всех трех частей «Мафии» [видео, скриншоты]





Издатель 2K Games официально анонсировал выход сборника Mafia: Trilogy, который представляет собой набор из трех игр серии «Мафия», оптимизированных для современных устройств. Больше информации создатели опубликуют через неделю, 19 мая, однако уже сейчас известно несколько интересных деталей, включая дату релиза 28 августа 2020 года и первый тизер.

Сборник будет доступен на всех популярных платформах, включая ПК (Steam / Epic Game Store), а также консоли PlayStation 4 и Xbox One. Отметим, что владельцы консолей текущего поколения впервые смогут сыграть во все три игры на одном устройстве, так как оригинальная Mafia вышла в 2002 году на PlayStation 2 и Xbox, Mafia 2 — в 2010 году на PlayStation 3 и Xbox 360 и Mafia 3 — в 2016 году на PlayStation 4 и Xbox One. А вот обладатели ПК могли играть во всю трилогию без смены устройства.

Над созданием сборника работала студия Hangar 13, которая занималась разработкой Mafia 3, все три игры получат обновленную графику и идентичные подзаголовки Definitive Edition. Интересно, что ремастер Mafia II: Definitive Edition выйдет уже 19 мая 2020 года, тогда как полный сборник будет готов только к концу лета.

Напомним, что игры серии Mafia представляют собой приключенческий боевик с элементами автосимулятора и шутера с видом от третьего лица в «мафиозном» сеттинге американских городов середины прошлого века. По духу игры напоминают серию GTA, однако отличаются от нее стильным ретро-сеттингом и особенностями геймплея.

Источник: Polygon