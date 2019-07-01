Apple снова выбрала Киев для создания новой рекламы своего продукта (наушников AirPods), в съемках поучаствовала украинская Radioaktive Film

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На днях компания Apple выпустила новую рекламу под названием Bounce / «Вприпрыжку» для продвижения своих новых беспроводных наушников AirPods. Ролик примечателен несколькими аспектами.

Во-первых, он черно-белый. Во-вторых, выполнен в традиционном для Apple стиле с необычным сюжетом и постановкой. По сюжету главный герой — утомленный серым днем и трудовыми буднями молодой мужчина — готовится к очередному рабочему дню. Он собирается, одевается, «натягивает» улыбку и выходит из дома. Перед самым выходом крупным планом демонстрируются новые AirPods в обновленном футляре с поддержкой беспроводной зарядки. Как только герой вставляет их в уши и выходит на улицу, начинается магия — все, от асфальтированных тротуаров, автобусных остановок, стен зданий до автомобилей, канализационных люков и столбов становится мягким и пружинистым, как батут. Герой вприпрыжку перемещается по городу, наслаждаясь каждым прыжком под песню Tessellated — I Learnt Some Jazz Today, которая играет на фоне. В финальной сцене герой подпрыгивает высоко в небо и усаживается на краю крыши многоэтажного здания рядом с голубями.

Что интересно, съемки велись без использования спецэффектов, а все трюки исполнил профессиональный акробат на реальных батутах.

Наконец, в-третьих, сама реклама снималась в Киеве. В ролике можно увидеть улицу Антоновича, Конституционный суд и недостроенную многоэтажку на пересечении улиц Антоновича и Жилянской.

Созданием ролика занималась британская студия Pulse Studio. Кроме того, в съемках участвовала небезызвестная украинская студия Radioaktive Film. Она же помогала Apple в создании рекламы Apple Watch, той самой, что снимали на киевском вокзале.