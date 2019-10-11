Будущее — уже на пороге: Waymo анонсировала запуск настоящего сервиса роботакси — без страхующих водителей

В роботакси Waymo в штате Аризона скоро не будет даже страхующих водителей — только пассажиры. Письмо, оповещающее о начале эры полноценного беспилотного транспорта, пришедшее от Waymo всем пользователям ее приложения по вызову беспилотного такси в предместьях Финикса (столица штата), было озаглавлено так:

«Полностью автономные автомобили Waymo уже в пути».

По всей видимости, таким образом руководство компании решило заблаговременно предупредить клиентов о том, что на их вызов может приехать такси без водителя, сообщает TechCrunch.

До сих пор и во время испытаний работы беспилотного транспорта, и уже после запуска коммерческого сервиса такси за рулем робомобилей Chrysler Pacifica, курсирующих в пригороде столицы Аризоны, всегда сидели контролирующие автопилот водители. Но вскоре необходимость в них, судя по всему, начнет постепенно исчезать.

Если клиенту после вызова роботакси достанется полностью беспилотная машина, он увидит специальное оповещение в приложении Waymo, говорится в письме.

«Вы сможете насладиться поездкой в полном одиночестве. Как всегда, если вам потребуется помощь во время поездки, вы можете связаться со службой поддержки, нажав на специальную кнопку в автомобиле, или через приложение», — сказано в сообщении.

К сожалению, компания не раскрыла ни то, когда именно полностью беспилотные авто будут выпущены на дороги общего пользования, ни то, какое количество таких беспилотников инженеры собираются задействовать в рамках пилотного эксперимента. Вместе с тем, как замечает Engadget, из письма становится ясно, что пользователи сервиса роботакси пока не смогут заранее выбрать присутствие либо отсутствие страхующего водителя за рулем.

Напоследок отметим, что Waymo начала тестировать технологию автономного движения в 2009, будучи тогда еще проектом Google. С тех пор компания неуклонно развивала свои робомобили и наращивала обороты, в частности, открыла исследовательский центр в Чандлере (один из пригородов Финикса) и начала тестировать беспилотные авто на общих дорогах. Первые пассажиры воспользовались услугами автономных такси Waymo в 2017 году, а в декабре прошлого года компания запустила Waymo One — коммерческий сервис роботакси.

Источник: hightech.plus