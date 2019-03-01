Четвероногий робот из MIT освоил обратное сальто

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Разработчики из Массачусетского технологического института создали робота Mini Cheetah, который умеет делать обратное сальто и аккуратно приземляется на ноги при падении с небольшой высоты.

Как сообщается, представленное устройство весит девять килограммов. Среди прочего четвероногий робопес способен бежать со скоростью до 8,8 километров в час, передвигаться прыжками и бегать боком.

Также робот очень устойчив: при традиционном тесте пинком в бок он на удивление легко и быстро восстанавливает равновесие.

Если же Mini Cheetah все-таки упал, он может самостоятельно встать на ноги, оттолкнувшись коленями для переворота корпуса в нужное положение.

Источник: N+1