Четвероногий робот из MIT освоил обратное сальто
Разработчики из Массачусетского технологического института создали робота Mini Cheetah, который умеет делать обратное сальто и аккуратно приземляется на ноги при падении с небольшой высоты.
Как сообщается, представленное устройство весит девять килограммов. Среди прочего четвероногий робопес способен бежать со скоростью до 8,8 километров в час, передвигаться прыжками и бегать боком.
Также робот очень устойчив: при традиционном тесте пинком в бок он на удивление легко и быстро восстанавливает равновесие.
Если же Mini Cheetah все-таки упал, он может самостоятельно встать на ноги, оттолкнувшись коленями для переворота корпуса в нужное положение.
Источник: N+1