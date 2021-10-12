Кинокомпания 20th Century Studios выложила первый трейлер комедии «Один дома» / Home Sweet Home Alone, созданной для стримингового сервиса Disney+. Как понятно из названия, речь снова пойдет о маленьком мальчике, которого случайно оставляют дома невнимательные родители, отправившиеся в отпуск на другой континент.

Естественно, на дом тут же начинают покушаться воры, а мальчику приходиться становиться мужчиной в ускоренном темпе. Судя по ролику, авторы перезапуска скопировали не только сюжет, но и все основные шутки в процессе борьбы с преступниками.

На главную роль выбрали неплохого молодого актера Арчи Йейтса (вы наверняка запомнили его по роли Йорки из черной комедии «Кролик Джоджо» от Тайки Вайтити), однако до непосредственности юного Маколея Калкина он все же не дотягивает (вдобавок внешне больше напоминает его реального и киношного брата Кирана Калкина). Создатели нового фильма также обещают небольшие камео Маколея Калкина (Кевин Маккалистер) и Девина Рэтрея (его брат Базза Маккалистера).

Сценарий картины написали Майкл Дэй и Стирер Сидел, режиссером выступил Дэн Мейзер (Brüno, Office Christmas Party, Borat Subsequent Moviefilm). Премьера комедии «Один дома» / Home Sweet Home Alone состоится 12 ноября 2021 года.

Источник: Disney+