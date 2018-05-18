«Двигайся вперед»: Samsung глумится над замедлением старых iPhone в новой рекламе Galaxy S9

Компания Samsung выпустила новый рекламный ролик смартфона Galaxy S9, в котором решила продолжить свою старую-добрую традицию высмеивания Apple и ее смартфонов. Новый ролик называется Samsung Galaxy: Moving On («Samsung Galaxy: двигайся вперед») и является продолжением предыдущего ролика, где показывали мужчину с необычной прической, отсылающей к вырезу в верхней части экрана iPhone X.

Итак, по сюжету новой рекламы, девушка постоянно испытывает неудобства из-за того, что ее iPhone 6 тормозит – то приложение Wallet подводит при посадке на рейс, то не открывается приложение TV, то приложение Uber работает со сбоями. В конечном итоге девушка в полном отчаянии просит водителя Uber остановить машину возле магазина Apple. Она просит сотрудника магазина Apple сделать что-то и исправить ее iPhone 6, который работает «ну очень медленно». В ответ консультант предлагает отключить функцию замедления процессора при устаревании аккумулятора, но в этом случае есть риск самопроизвольных перезагрузок смартфона.

«Или вы можете обновить его», – заключает работник магазина.

Девушка выходит из магазина и встречает по пути того самого персонажа с необычной прической из предыдущего ролика, причем уже с чадом, у которого такая же стрижка. В конце видео показывают, как она приходит домой и кажется довольной своим новым смартфоном – Samsung Galaxy S9.

Примечательно, что в рекламе Samsung не упомянула о возможности заменить износившийся аккумулятор по сниженной цене. Как известно, разгоревшийся в конце прошлого года скандал с намеренным замедлением Apple своих смартфонов, в числе другого, привел к тому, что компания снизила стоимость замены аккумулятора (начиная с iPhone 6) с $79 до $29 долларов и добавила в iOS возможность отключить функцию замедления процессора при устаревании аккумулятора.

Конечно, само сравнение флагмана 2018 года со смартфоном из 2014 года выглядит, мягко говоря, странно.

Источник: Samsung