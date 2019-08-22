Электрический самосвал eDumper благодаря рекуперативной системе заряжает себя сам





Электросамосвал eDumper массой 45 тонн работает в каменном карьере около Биля, Швейцария. Каждый день он не только возит грузы, но и вносит огромный вклад в экологию.

Работа eDumper состоит в том, чтобы отвозить 65 тонн породы вниз по склону горы — по грунтовке с уклоном в 13% — на фабрику по производству цемента. Таким образом, при движении вниз масса самосвала увеличивается более чем в два раза, рассказывает ZME Science. Огромная инерция позволяет рекуперативной системе торможения накапливать в аккумуляторах больше энергии, чем требуется для того, чтобы зарядить пустой eDumper для поездки обратно в гору.

Отметим, что движущийся транспорт обладает значительной кинетической энергией, и когда машина с ДВС тормозит, вся эта энергия обычно теряется впустую в виде тепла. Однако автомобили с электромотором могут конвертировать ее и запасать в аккумуляторе. Сегодня систему рекуперативного торможения можно встретить повсюду — от электрического скутера до тягача.

Благодаря такой системе зарядки аккумуляторов eDumper за год экономит 50 тонн дизельного топлива, сокращая углеродный след на 1,3 млн кг.

Напоследок уточним, что электросамосвал изготовлен фирмой Kuhn Schweitz AG на базе карьерного грузовика Komatsu HB 605-7. Длина самосвала — девять метров, ширина и высота — по 4,2 м. С поднятым кузовом он достигает высоты 8,5 метров. Питают самосвал батареи на 600 кВт*ч, которые весят 4,5 тонны и в шесть раз превосходят по емкости аккумуляторы Tesla Model S.

Introducing the eDumper Jump aboard the world's largest electric vehicle: https://cnn.it/2XPFZ0T Опубліковано CNN International Пʼятниця, 19 липня 2019 р.

Источник: hightech.plus