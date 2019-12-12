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Гарвардский генетик Джордж Черч задумался над созданием «генетического Tinder»

Гарвардский генетик Джордж Черч задумался над созданием «генетического Tinder»

Гарвардский генетик Джордж Черч задумался над созданием «генетического Tinder»


Гарвардский биолог Джордж Черч известен своими работами в области расшифровки и редактирования геномов. В настоящее время он руководит лабораторией, которая изучает генетические факторы старения и способы искоренить вирусы и наследственные болезни. Однако среди проектов Черча есть и намного более спорные.

В интервью программе «60 минут» на американском канале CBS ученый признался, что работает над приложением для знакомств, которое будет подбирать лучшие пары на основе генетических данных.

По задумке Черча, программа а-ля Tinder из списка зарегистрировавшихся в ней людей покажет пользователю тех (и только тех), с кем он генетически совместим. Под «совместимостью» в данном случае понимается низкий риск наследственных болезней у будущих детей, сообщает ZME Science.

Исследователь утверждает, что если бы каждый прошел процедуру секвенирования и подбирал себе пару на основе генетических данных, человечество избавилось бы от 7000 наследственных болезней. Помимо прочего, это означает экономию около $1 трлн в год на медицинском обслуживании.

Подробностей о приложении Черч не сообщил. Например, неясно, какие наследственные заболевания будут включены в приложение и какой алгоритм будет проводить подбор пар.

Эксперты отнеслись к заявлению Черча со скепсисом. Они отмечают, что принцип работы генетического приложения для знакомств пугающе напоминает попытку возродить евгенику. Кроме того, связь многих заболеваний с наследственностью недостаточно изучена.

Возможно, некоторых людей подобная программа и вовсе отбракует, не найдя им ни одного подходящего партнера. По иронии, среди таких несчастных мог бы оказаться и сам Джордж Черч, который страдает от дислексии, синдрома дефицита внимания и нарколепсии.

«Распространение такого рода приложений недопустимо, поскольку этот тренд лишит возможности людей с заболеваниями знакомиться и создавать пары», — указывает раскритиковавшая задумку Черча журналист Vice.

Источник: hightech.plus

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