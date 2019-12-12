Гарвардский генетик Джордж Черч задумался над созданием «генетического Tinder»

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Гарвардский биолог Джордж Черч известен своими работами в области расшифровки и редактирования геномов. В настоящее время он руководит лабораторией, которая изучает генетические факторы старения и способы искоренить вирусы и наследственные болезни. Однако среди проектов Черча есть и намного более спорные.

В интервью программе «60 минут» на американском канале CBS ученый признался, что работает над приложением для знакомств, которое будет подбирать лучшие пары на основе генетических данных.

По задумке Черча, программа а-ля Tinder из списка зарегистрировавшихся в ней людей покажет пользователю тех (и только тех), с кем он генетически совместим. Под «совместимостью» в данном случае понимается низкий риск наследственных болезней у будущих детей, сообщает ZME Science.

Исследователь утверждает, что если бы каждый прошел процедуру секвенирования и подбирал себе пару на основе генетических данных, человечество избавилось бы от 7000 наследственных болезней. Помимо прочего, это означает экономию около $1 трлн в год на медицинском обслуживании.

Подробностей о приложении Черч не сообщил. Например, неясно, какие наследственные заболевания будут включены в приложение и какой алгоритм будет проводить подбор пар.

Эксперты отнеслись к заявлению Черча со скепсисом. Они отмечают, что принцип работы генетического приложения для знакомств пугающе напоминает попытку возродить евгенику. Кроме того, связь многих заболеваний с наследственностью недостаточно изучена.

Возможно, некоторых людей подобная программа и вовсе отбракует, не найдя им ни одного подходящего партнера. По иронии, среди таких несчастных мог бы оказаться и сам Джордж Черч, который страдает от дислексии, синдрома дефицита внимания и нарколепсии.

«Распространение такого рода приложений недопустимо, поскольку этот тренд лишит возможности людей с заболеваниями знакомиться и создавать пары», — указывает раскритиковавшая задумку Черча журналист Vice.

Источник: hightech.plus