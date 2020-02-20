Канадские игроделы из Blackbird Interactive анонсировали Hardspace: Shipbreaker — симулятор космического мусорщика

Канадская студия Blackbird Interactive (создатели Homeworld: Deserts of Kharak и Homeworld 3), основанная основателями Relic, работавшими еще над первыми двумя частями Homeworld, и издатель Focus Home Interactive анонсировали свой новый проект — Hardspace: Shipbreaker, представляющий собой симулятор космического мусорщика.

В центре истории игры — работник космической станции, который разбирает брошенные на орбите космические корабли, разрезая их на куски, и забирает с них все то, что представляет хоть какую-либо ценность. Причем этим главный герой не просто зарабатывает себе на жизнь — таким образом он пытается рассчитаться с некой корпорацией, которой он задолжал крупную сумму.

Разработчики обещают внушительный набор снаряжения, который по мере игры можно будет прокачивать, передовой «реалистичный» физический движок, обеспечивающий полную разрушаемость, и множество различных типов кораблей разных форм и размеров.

Помимо полноценной сюжетной кампании, в Hardspace: Shipbreaker также будет режим «песочницы» с процедурно генерируемыми кораблями, ежедневными испытаниями и таблицей лидеров. Вдобавок, игра будет поддерживать пользовательские модификации. Правда, все это появится в ней лишь спустя месяцы — а то и годы — после того, как она увидит свет: проект сперва выйдет в раннем доступе Steam, и на старте игроков ждут лишь два класса космических кораблей, ограниченный набор улучшаемых инструментов, ограниченная «песочница» и первый акт сюжетной кампании. Остальной контент, по словам игроделов, будет добавляться в игру постепенно с выпуском регулярных обновлений.

Напоследок отметим, что релиз Hardspace: Shipbreaker в раннем доступе Steam намечен на лето 2020 года.

Источник: DTF