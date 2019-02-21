Netflix купил права на показ китайского научно-фантастического блокбастера The Wandering Earth / «Блуждающая Земля»

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Стриминговый сервис Netflix официально объявил о приобретении прав на показ китайского научно-фантастического блокбастера The Wandering Earth / «Блуждающая Земля», который уже успел собрать $600 млн за две недели ограниченного проката (премьера состоялась в канун Китайского Нового Года, 5 февраля 2019 года).

Напомним, что фильм является экранизацией одноименного произведения китайского писателя-фантаста Лю Цысиня, который в свою очередь основан на идеях научно-фантастического романа «Бегство Земли» французского писателя Франсиса Карсака, изданного еще в 1960 году.

Действие фильма разворачивается в ближайшем будущем, когда человечество вынуждено запустить масштабный проект под названием «Блуждающая Земля», чтобы избежать гибели из-за гаснущего Солнца. Вместо того, чтобы покинуть Землю на многочисленных космических челноках, ученые решают превратить в корабль всю планету и отправиться вместе с ней на поиски лучшего места в космосе.

Представители Netflix пока не озвучили точную дату выхода фильма «Блуждающая Земля» на своей платформе, а также не указали страны, в которой он будет доступен. Впрочем, с учетом высокой популярности фильма, скорее всего сервис сделает его максимально открытым для своих подписчиков во всех странах присутствия, включая Украину.

Источник: The Verge, Netflix