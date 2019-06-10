Respawn показала 15 минут геймплея игры Star Wars Jedi: Fallen Order [видео]





В рамках мероприятия E3 2019 геймстудия Respawn опубликовала первый геймплейный трейлер экшн-игры «Star Wars Jedi: Fallen Order» / «Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден».

В пятнадцатиминутном видео главный герой Кэл Кестис попадает на родную планету Вуки Кашиик, где в компании с дроидом BD-1 сражается с имперскими штурмовиками и местной живностью. Коридоры станций Империи сменяют лесные уровни, а кроме навыков владения Силой и световым мечом, герою приходится демонстрировать собственные умения в паркуре и стелс-прохождении отдельных участков.

Во время одной из сцен на экране появляется герой Фореста Уитакера, который сыграл повстанца Со Герреру в фильме «Изгой-один. Звёздные войны: Истории». Актер уже подтвердил, что озвучил своего героя для игры. В свою очередь главного героя Кэла Кестиса озвучил Камерон Монахэн, известный по сериалам «Бесстыдники» (Йен Галлагер) и «Готэм» (Джокер).

Напомним, что по сюжету игры главный герой — это выживший во время «Приказа 66» падаван, который скрывает от всего мира свои способности. Герой случайно выдает себя во время попытки спасти коллегу, после чего и начинается сюжетная линия, которая и должна сделать из бывшего падавана полноценного джедая.

Игра «Star Wars Jedi: Fallen Order» / «Звёздные Войны Джедаи: Павший Орден» получит полноценную сюжетную компанию без миктротранзакций и мультиплеера, она будет доступна на всех популярных платформах, включая ПК, PS4 и Xbox One, с 15 ноября 2019 года.

Источник: The Verge