Стартовали предзаказы на коллекционную фигурку Baby Yoda из «Мандалорца» — реалистичная игрушка в полный рост обойдется всего в $350

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Производитель коллекционных игрушек Sideshow открыл предзаказ на самого милого представителя вселенной Star Wars — Малыша Йоду из сериала «Мандалорец». Фигурка Baby Yoda (он же просто The Child) в полный рост обойдется фанатам всего в $350, сумму также можно разбить на шесть равных платежей всего по $52,20.

Отправка заказов стартует примерно в августе-октябре текущего года, как раз к премьере второго сезона «Мандалорца».

Фигурка «The Child» выполнена из пластика, резины и ткани, ее рост составляет 41,9 см, ширина — 33 см, толщина — 22,9 см. Как видно по фотографиям, она отличается весьма высоким уровнем реалистичности — создатели воспроизвели буквально каждый волосок на голове героя и даже поместили в его руку набалдашник с рукоятки корабля мандалорца Razor Crest.

Обычно подобный мерчандайз выходит в преддверии сериалов, однако Disney специально не стал запускать тематические игрушки в продажу, чтобы не испортить впечатления от просмотра первого сезона The Mandalorian. Ксати, на том же сайте можно заказать фигурки того самого мандалорца Дина Джарина и дроида-убийцы IG-11 в масштабе 1/6.

P.S. Если вы считаете, что $350 — это много, просто оцените цены на другие фигурки по Star Wars на сайте Sideshow.

Источник: Polygon