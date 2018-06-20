В честь 50 млн проданных экземпляров игры PlayerUnknown’s Battlegrounds, разработчики объявили первую распродажу на Steam (317 грн вместо 474 грн)

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Разработчики «королевской битвы» PlayerUnknown’s Battlegrounds сообщили о достижении отметки в 50 млн проданных экземпляров игры, в честь чего объявили свою первую распродажу в Steam. В данный момент PUBG стоит 317 грн, что на 33% дешевле обычной цены в 474 грн.

В той же записи в блоге разработчики отметили, что 50 млн экземпляров были проданы суммарно на ПК и Xbox One. Если же добавить игроков бесплатной мобильной версии PUBG Mobile, то на данный момент в мире существует более 400 млн зарегистрированных игроков в PlayerUnknown’s Battlegrounds. Ежедневно на всех доступных платформах в PUBG играют более 87 млн человек.

Акционная цена на PlayerUnknown’s Battlegrounds останется в силе до 5 июля, так что у вас есть время подумать, нужна ли вам эта игра.

Напомним, что новая карта Sanhok вместе с экслюзивным оружием QBZ95 будет официально открыта для игроков в пятницу 22 июня.

Источник: Steam