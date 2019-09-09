В Valve косвенно заявили, что они не имеют ничего против политики эксклюзивности Epic Games Store
Когда в январе Deep Silver объявила, что Metro Exodus будет эксклюзивом Epic Games Store, на странице игры в Steam появилось заявление от Valve, в котором компания назвала решение издательства нечестным по отношению к пользователям магазина.
«Мы считаем, что решение удалить игру из магазина несправедливо по отношению к покупателям в Steam, особенно после такого долгого периода предварительных продаж. Мы приносим извинения пользователям Steam, ожидавшим, что игра будет доступна для покупки вплоть до даты релиза 15 февраля, но мы сами только недавно узнали об этом решении, и у нас было мало времени, чтобы всех оповестить», — заявили тогда представители компании Гейба Ньюэлла.
В недавнем разговоре с Kotaku Натаниэль Блу, разработчик бизнес-модели Valve, пояснил, что под «нечестным решением» компания имела ввиду исключительно тайминг Deep Silver, а не концепт эксклюзивности для EGS в целом:
Похоже, что Valve считает себя частично ответственной за действия пользователей Steam после анонса Deep Silver. Тогда игроки, среди прочего, стали массово занижать рейтинг других игр студии 4A Games в Steam.
Также представитель Valvе отметил, что позиция компании касательного необоснованного массового занижения рейтинга у игр остается неизменной. По словам Блу, разработчики Steam продолжают работать над усовершенствованием системы противодействия так называемому Review Bombing, хотя пока и не знают, как раз и навсегда разобраться с этой проблемой.
Источник: DTF