В Valve косвенно заявили, что они не имеют ничего против политики эксклюзивности Epic Games Store

«Мы считаем, что решение удалить игру из магазина несправедливо по отношению к покупателям в Steam, особенно после такого долгого периода предварительных продаж. Мы приносим извинения пользователям Steam, ожидавшим, что игра будет доступна для покупки вплоть до даты релиза 15 февраля, но мы сами только недавно узнали об этом решении, и у нас было мало времени, чтобы всех оповестить», — заявили тогда представители компании Гейба Ньюэлла.