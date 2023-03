STALKER: The Board Game — новая настольная игра во вселенной STALKER от авторов Nemesis и ISS Vanguard

Компания Awaken Realms, известная в качестве разработчика Nemesis, ISS Vanguard и This War of Mine: The Board Game, анонсировала новую настольную игру STALKER: The Board Game.

Игры серии S.T.A.L.K.E.R. от украинской студии GSC Game World представляют собой шутеры от первого лица с открытым миром с элементами survival horror, ролевой игры и action-adventure. События игр разворачиваются в Чернобыльской зоне отчуждения после неожиданного аномального воздействия, в результате которого физические, химические и биологические процессы на данной территории изменились. В 2007 году вышла первая игра серии S.T.A.L.K.E.R.: Тень Чернобыля, за которой последовали продолжения S.T.A.L.K.E.R.: Чистое небо и S.T.A.L.K.E.R.: Зов Припяти. Сейчас в разработке находится новая часть под названием S.T.A.L.K.E.R. 2: Heart of Chornobyl, её выход запланирован на 2023 год.

GSC Game World поможет Awaken Realms в создании настольной игры. Кооперативная стратегическая игра для 1-4 игроков описывается как «ползание по зоне» — интерпретация популярного жанра «ползания по подземельям», в который входят такие игры, как Gloomhaven, Star Wars: Imperial Assault и Descent: Legends of the Dark.

Разработчики сообщают, что каждая история в STALKER: The Board Game будет состоять из 2-4 сценариев для прохождения, и игроки должны рассчитывать на примерно 2-часовое прохождение сценария. Сценарии будут включать в себя стелс-миссии, тактические перестрелки, поисковые миссии, охоту за артефактами, навигацию по опасным аномалиям, борьбу с мутантами и многое другое. Каждый Сталкер будет уникальным персонажем, который сможет улучшать свое снаряжение, а также навыки между различными сценариями.

Awaken Realms пока не называет дату релиза STALKER: The Board Game. Ожидается, что к концу июня на Gamefound начнется краудфандинговая кампания.

Источник: polygon