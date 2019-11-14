‎На этот раз — без сучка и задоринки. SpaceX провела статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon





SpaceX, которая на днях впервые запустила Falcon 9 с уже трижды летавшей первой ступенью и единожды летавшим головным обтекателем, провела статические огневые испытания двигателей системы аварийного спасения (САС) пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Эти испытания являются вторыми обязательными в рамках программы лицензирования NASA Commercial Crew (первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году).

Напомним, предыдущие такие испытания в апреле закончились аварией, вследствие которой капсула космического корабля Crew Dragon была полностью уничтожена, а пилотируемый полет к МКС пришлось опять перенести. По итогам расследования было установлено, что причиной аварии стал титановый обратный клапан системы наддува.

Во время новых испытаний, проходивших в зоне Landing Zone-1 на мысе Канаверал во Флориде, использовалась новая конфигурация системы подачи топлива с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува — это улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле.

Crew Dragon оснащается двигательными установками двух типов (низкого и высокого давления). Первая с шестнадцатью двигателей Draco предназначена для орбитальных маневров и ориентирование корабля в пространстве, а вторая с восемью двигателями SuperDraco отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации. Инженеры SpaceX провели серию тестов, включая запуск Draco и SuperDraco в определенной последовательности с имитацией сценария переориентации для возвращения в атмосферу. На сей раз никаких «аномалий» во время тестов не случилось.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW — SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019

Если эти испытания признают успешными (сейчас команды анализируют собранные данные), то уже в декабре этот же корабль используют для дополнительного необязательного испытания САС с отстрелом капсулы в полете (это инициатива SpaceX для демонстрации надежности САС), а затем — для первого эксплуатационного полета (Crew-1) с экипажем в рамках миссии Demo-2. Сейчас последний намечен на первую половину 2020 года.

Во время будущих испытаний с отстрелом капсулы во время полета ракета Falcon 9 с Crew Dragon взлетит с космодрома, и в момент максимального аэродинамического сопротивления САС сработает и уведет капсулу от ракеты. Отстрел капсулы произойдет еще на этапе работы первой ступени, поэтому вторая ступень ракеты по очевидным причинам будет упрощенной.

Напомним, не так давно SpaceX успешно испытала новые парашюты для Crew Dragon.

Второй участник программы Commercial Crew Program — компания Boeing — планирует первый запуск своего пилотируемого космического корабля CST-100 Starliner, в рамках которого он совершит беспилотный перелет к МКС, на декабрь.

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