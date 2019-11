‎На этот раз — без сучка и задоринки. SpaceX провела статические испытания системы аварийного спасения Crew Dragon

SpaceX, которая на днях впервые запустила Falcon 9 с уже трижды летавшей первой ступенью и единожды летавшим головным обтекателем, провела статические огневые испытания двигателей системы аварийного спасения (САС) пилотируемого космического корабля Crew Dragon. Эти испытания являются вторыми обязательными в рамках программы лицензирования NASA Commercial Crew (первый тест Pad Abort Test с имитацией аварии ракеты до старта и отстрелом капсулы со стартовой площадки SpaceX провела еще в 2015 году).

Напомним, предыдущие такие испытания в апреле закончились аварией, вследствие которой капсула космического корабля Crew Dragon была полностью уничтожена, а пилотируемый полет к МКС пришлось опять перенести. По итогам расследования было установлено, что причиной аварии стал титановый обратный клапан системы наддува.

Во время новых испытаний, проходивших в зоне Landing Zone-1 на мысе Канаверал во Флориде, использовалась новая конфигурация системы подачи топлива с разрывными мембранными клапанами в трубках наддува — это улучшение должно предотвратить саму возможность повторения сценария, который привел к аварии в апреле.

Crew Dragon оснащается двигательными установками двух типов (низкого и высокого давления). Первая с шестнадцатью двигателей Draco предназначена для орбитальных маневров и ориентирование корабля в пространстве, а вторая с восемью двигателями SuperDraco отвечает за отстрел и управляемое приземление спасательной капсулы в случае возникновения нештатной ситуации. Инженеры SpaceX провели серию тестов, включая запуск Draco и SuperDraco в определенной последовательности с имитацией сценария переориентации для возвращения в атмосферу. На сей раз никаких «аномалий» во время тестов не случилось.

Full duration static fire test of Crew Dragon’s launch escape system complete – SpaceX and NASA teams are now reviewing test data and working toward an in-flight demonstration of Crew Dragon’s launch escape capabilities pic.twitter.com/CMHvMRBQcW

— SpaceX (@SpaceX) November 13, 2019