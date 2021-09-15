11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро





Планшет Xiaomi Pad 5, який вийшов в Китаї минулого місяця, тепер дістався до глобального ринку — в Європі ціни починаються від 349 євро (10 988 гривень за курсом). Водночас Pro-версія не отримала глобальної прописки.

Глобальна версія Xiaomi Pad 5 буде доступна у двох конфігураціях пам’яті — 6/128 ГБ та 6/256 ГБ, та двох кольорах, Cosmic Grey та Pearl White. Рекомендована роздрібна ціна для варіанту 6 ГБ+128 ГБ — 349 євро, а для версії 6 ГБ+256 ГБ — від 399 євро. Дата появи в Україні та офіційні ціни в гривнях поки невідомі.

Технічні характеристики Xiaomi Pad 5