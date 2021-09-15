11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро
Планшет Xiaomi Pad 5, який вийшов в Китаї минулого місяця, тепер дістався до глобального ринку — в Європі ціни починаються від 349 євро (10 988 гривень за курсом). Водночас Pro-версія не отримала глобальної прописки.
Глобальна версія Xiaomi Pad 5 буде доступна у двох конфігураціях пам’яті — 6/128 ГБ та 6/256 ГБ, та двох кольорах, Cosmic Grey та Pearl White. Рекомендована роздрібна ціна для варіанту 6 ГБ+128 ГБ — 349 євро, а для версії 6 ГБ+256 ГБ — від 399 євро. Дата появи в Україні та офіційні ціни в гривнях поки невідомі.
Технічні характеристики Xiaomi Pad 5
|Планшет Xiaomi Pad 5
|Екран
11” WQHD+-екран (2560×1600)
Частота оновлення екрана 120 Гц
True Display
Понад 1 мільярд кольорів
Підтримка DCI-P3 та Dolby Vision®
Функція Low Blue Light на системному рівні, програмне забезпечення для зменшення синього світла
|Колір
|Cosmic Gray, Pearl White
|Маса
|~500 г
|Розміри
|254,69×166,25×6,85 мм
|Основна камера
|13 Мп
|Фронтальна камера
|8 Мп
|Аудіо
Квадродинаміки
Розмір динаміків 16×20 мм
Dolby Atmos®
Hi-Res Audio
|Продуктивність
|Qualcomm® Snapdragon™ 860
|З’єднання
|WiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
|Зарядка
Батарея 8720 мА•год (тип)
Зарядний пристрій 22,5 Вт у комплекті
|Система
|MIUI for Pad
|Пам’ять
|6 ГБ+128 ГБ / 6 ГБ+256 ГБ
|Розблокування
|Пін-код / Графічний ключ / AI Face Unlock
|Аксесуари
|Xiaomi Smart Pen1