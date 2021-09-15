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11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро

11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро

11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро


Планшет Xiaomi Pad 5, який вийшов в Китаї минулого місяця, тепер дістався до глобального ринку — в Європі ціни починаються від 349 євро (10 988 гривень за курсом). Водночас Pro-версія не отримала глобальної прописки.

11-дюймовий Android-планшет Xiaomi Pad 5 виходить у Європі — ціни починаються від 349 євро

Глобальна версія Xiaomi Pad 5 буде доступна у двох конфігураціях пам’яті — 6/128 ГБ та 6/256 ГБ, та двох кольорах, Cosmic Grey та Pearl White. Рекомендована роздрібна ціна для варіанту 6 ГБ+128 ГБ — 349 євро, а для версії 6 ГБ+256 ГБ — від 399 євро. Дата появи в Україні та офіційні ціни в гривнях поки невідомі.

Технічні характеристики Xiaomi Pad 5

 Планшет Xiaomi Pad 5
Екран

11” WQHD+-екран (2560×1600)

Частота оновлення екрана 120 Гц

True Display

Понад 1 мільярд кольорів

Підтримка DCI-P3 та Dolby Vision®

Функція Low Blue Light на системному рівні, програмне забезпечення для зменшення синього світла

КолірCosmic Gray, Pearl White
Маса~500 г
Розміри254,69×166,25×6,85 мм
Основна камера13 Мп
Фронтальна камера8 Мп
Аудіо

Квадродинаміки

Розмір динаміків 16×20 мм

Dolby Atmos®

Hi-Res Audio

ПродуктивністьQualcomm® Snapdragon™ 860

  • Qualcomm Kryo 485
  • Восьмиядерний процесор до 2,96 ГГц
  • Adreno 640
  • 7-нм техпроцес
  • Qualcomm AI engine четвертого покоління
З’єднанняWiFi 802.11a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.0
Зарядка

Батарея 8720 мА•год (тип)

Зарядний пристрій 22,5 Вт у комплекті

СистемаMIUI for Pad 
Пам’ять6 ГБ+128 ГБ / 6 ГБ+256 ГБ
РозблокуванняПін-код / Графічний ключ / AI Face Unlock
АксесуариXiaomi Smart Pen1

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