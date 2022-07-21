85% украинцев проголосовали за Тризуб на щите монумента «Родина-мать» вместо герба ссср

По результатам двухнедельного опрос об изменении советской символики на монументе «Родина-мать» в «Дия», которое инициировал Минкульт, 85% украинцев проголосовали за замену герба ссср на Государственный Герб Украины (Тризуб). Всего в опросе приняло участие 778 218 украинцев, сообщает Минцифра.
Респонденты могли выбрать один из трех вариантов, и вот каковы результаты:
- 85% считают, что советский символ необходимо заменить трезубцем;
- 9% предлагают просто снять герб ссср;
- 6% хотят оставить символику ссср на щите.
Окончательное решение по украинизации монумента будут принимать городские власти и пока неизвестно, когда будет ли вообще рассматриваться этот вопрос.
Монумент «Родина-мать» расположен на правом высоком берегу Днепра на территории Национального музея истории Украины во Второй мировой войне. Он был открыт в 1981 году и считается самой высокой скульптурой в Европе. Общая высота монумента с постаментом – 102 метра. Первый проект разработал еще в 1970-х годах скульптор Евгений Вучетич, но строительство началось гораздо позже — по проекту украинского скульптора Василия Бородая, который изменил первоначальный замысел. Сначала предполагалось, что на постаменте будет подниматься 90-метровая бронзовая с позолотой фигура женщины, а у подножия с 30-метровой высоты должен был течь к Днепру водопад, по обе стороны которого солдаты форсировали бы реку.
Монументу в Киеве на склонах Днепра уже более четырех десятилетий, но для многих киевлян он так и не стал «своим» — в недавнем интервью «Радио Свобода» культуролог Максим Стриха рассказал, что в кругах интеллигенции уже тогда неофициально звучало недовольство скульптурой таких гигантских размеров является примером классической советской гигантомании и монументализма.
«Я вот помню собственные впечатления 1982 года, когда он появился, — это было такое искажение пейзажа Киева, что мне кажется, что ни пустое место на щите, ни трезубец этому монументу не помогут»
Максим Стриха,
культуролог
В мае-июне Минцифра и МВД проводили в «Дия» онлайн-опрос об обращении огнестрельного оружия среди гражданского населения — участие в нем приняли более 1,7 млн украинцев, что стало абсолютным рекордом, а 59% респондентов поддержали идею.
- Онлайн-опросы в «Дия» появились в начале февраля 2022 года. Это новый сервис для развития е-демократии в стране, который с конца прошлого года тестировался с ограниченным кругом участников. Опрос среди пользователей «Дия» помогут властям узнать мнение людей, а команде — разрабатывать новые услуги. В перспективе Минцифра планирует реализовать выборы онлайн. О системе электронных выборов, которая позволит голосовать онлайн, Минцифра неустанно рассказывает последние несколько лет — работа в этом направлении ведется как минимум с 2020 года.