Airbus показал модель нового пассажирского самолета, похожего на корабли из Star Wars

На проходящем в эти дни авиасалоне Singapore Airshow в Сингапуре концерн Airbus представил летную модель пассажирского самолета, выполненную по схеме «смешанное крыло». Экспериментальная модель под названием MAVERIC (Model Aircraft for Validation and Experimentation of Robust Innovative Controls, модель летательного аппарата для валидации и экспериментирования в области инновационного робастного управления) используется в качестве демонстранта, а также для отработки новых технологий робастного управления.

Пожалуй, то, как Bloomberg характеризует эту модель, наилучшим образом отражает ее футуристический дизайн: «Похожий на сокола, с двумя двигателями, расположенными сзади, он хорошо бы смотрелся в Star Wars.

Современные пассажирские самолеты используются «классическую» аэродинамическую схему, при которой летательный аппарат имеет горизонтальное оперение после крыла. «Смешанное крыло» представляет собой разновидность аэродинамической схемы «летающее крыло» и отличается четко выраженным фюзеляжем, который плавно переходит в крылья. Оговариваемая схема использовалась, например, в экспериментальном беспилотнике X-48, разрабатываемом Boeing и NASA.

Очевидное преимущество смешанного крыла над классической схемой заключается в более высокой аэродинамичной эффективности. По оценкам Airbus, пассажирский самолет, выполненный по схеме «смешанное крыло», будет до 20 процентов экономичнее сопоставимого по размерам обычного узкофюзеляжного самолета. Кроме того, такие самолеты смогут повысить качество обслуживания — например, пассажир получит больше личного пространства, в том числе места для ног.

Есть у смешанного крыла и ряд недостатков, которые предстоит устранить, пишет Reuters. Среди них — более сложное управление и высокий риск укачивания пассажиров при поворотах из-за расположения кресел дальше от центра. Также в Airbus пока не решили, будут ли в салоне иллюминаторы или вместо них поставят видеоэкраны.

Модель MAVERIC характеризуется длиной 2 метра и размахом крыла 3,2 метра. Общая площадь прототипа ЛА составляет 2,25 м2. Он оснащен предкрылками, закрылками и винглетами на законцовках крыла. Двигатели установлены в хвостовой части над фюзеляжем, а на них размещены кили с рулями направления. Система управления построена на робастном методе, который применительно к авиации подразумевает использование соответствующих управляющих алгоритмов для предотвращения неожиданных моделей поведения самолета вследствие непредвиденных факторов, например, порывов ветра при заходе на посадку или срывов потока при прохождении через разнонаправленные воздушные потоки.

Разработка MAVERIC началась еще в 2017 году, а с июня 2019 года управляемая дистанционно модель проходит летные испытания, которые планируется завершить до конца второго квартала 2020 года.

В Airbus уже заявили, что проект MAVERIC не обязательно приведет к созданию пассажирского самолета по схеме «смешанное крыло», но некоторые наработки, полученные в рамках программы, могут быть использованы в перспективных проектах. В частности, новые разработки в области робастного управления можно будет применить в перспективных системах электродистанционного, волоконно-оптического и беспроводного управления.

Источник: Airbus и N+1