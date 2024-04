Amazon сворачивает кассы Just Walk Out — «триумф ИИ» оказался результатом работы тысячи работников-индийцев

Раздел Технологии выходит при поддержке Favbet Tech

Технология Just Walk Out позволяла людям делать покупки без кассиров — вместо этого они просто сканировали QR-код при входе, а Amazon полагалась на датчики и камеры, которые отслеживали с чем люди выходят из магазина.

В целом более половины магазинов Amazon Fresh полагалась на Just Walk Out. Компания позиционировала технологию, как нечто близкое к триумфу ИИ — хотя она, как оказалось, не была полностью автоматизированной. По данным The Information, более тысячи работников из Индии просматривали и отмечали видео, чтобы обеспечить точные расчеты — фактически кассиров просто переместили за пределы магазинов.

Вместо этого Amazon планирует запустить технологию Dash Carts — умную корзину для покупок со встроенными сканером и экраном.

Just Walk Out была впервые представлена в 2016 году и хотя казалась сверхсовременной — не обошлось без проблем. Клиенты часто получали квитанции после выхода из магазина только через несколько часов — иногда чужие. Система сканеров и видеокамер в каждом из магазинов также обошлась невероятно дорого.

The Information пишет, что по состоянию на 2022 год 700 из 1000 продаж Just Walk Out нуждались в рецензентах (внутренняя цель Amazon 50 на 1000) — однако компания отрицает эти данные.

«Основная роль наших специалистов по обработке данных машинного обучения заключается в аннотировании видеоизображений, что необходимо для постоянного совершенствования основной модели машинного обучения», — сказал Gizmodo представитель Amazon.

Amazon Fresh, продуктовый магазин гиганта электронной коммерции, впервые открытый в 2007 году, имеет около 40 представительств только в США. Интересно, что компания планирует сохранить Just Walk Out в некоторых магазинах Fresh в Великобритании, магазинах Amazon Go и на некоторых стадионах.

