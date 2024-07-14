Apple Watch пролежали в океане полтора года — после этого часы все еще работали

Пользователь Apple Watch нашел свои часы в океане более чем через год после того, как потерял. Это произошло благодаря опции Apple Find My, которая работает на устройствах компании.

Apple Watch выжили под океаном до того момента, как их нашли более чем через год. Джаред Брик потерял свои часы на Карибах и смог вернуть их благодаря Find My. Но удивительно другое — Apple Watch все еще находились в рабочем состоянии, несмотря на давление и воздействие жидкости.

В видео на YouTube Брик рассказал, что еще в июне 2022 года отправился в путешествие к Карибскому бассейну, чтобы отпраздновать день рождения своего сына. Он подарил сыну Apple Watch, а также купил себе. Владелец заявил, что тогда нырял с аквалангом дважды в день и никогда не снимал при этом Apple Watch. Это имеет смысл, поскольку устройство сертифицировано для глубины 50 м. Однако однажды после дайвинга на запястье не было Apple Watch.

«Они исчезли, соскользнули с моего запястья в воду. Тогда я этого не осознавал, мое внимание отвлекала настоящая красота этого места».

Более чем через год Брик использовал функцию Find My от Apple, чтобы пометить Apple Watch как потерянные. В декабре он получил голосовую почту от неизвестного мужчины из Карибского бассейна, который утверждал, что у него Apple Watch Джареда.

«Спасибо Джонатану из Карибского бассейна за то, что он нашел часы, связался со мной, прислал мне их, и компании Apple за создание такой замечательной технологии».

Можно порадоваться за владельца, но случай странный даже для историй о технике Apple. Часы должны были год пролежать год на глубине, при этом внутрь не должна была попасть достаточно химически активная морская вода.

Психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців від Hillel IT School. Пройдіть психологічний профорієнтаційний тест для IT-фахівців щоб дізнатися ваші сильні сторони, вподобання і інтереси і з'ясувати, яка IT-спеціальність вам підходить. Пройти тест

Источник: Wccftech

Favbet Tech – это IT-компания со 100% украинской ДНК, которая создает совершенные сервисы для iGaming и Betting с использованием передовых технологий и предоставляет доступ к ним. Favbet Tech разрабатывает инновационное программное обеспечение через сложную многокомпонентную платформу, способную выдерживать огромные нагрузки и создавать уникальный опыт для игроков.