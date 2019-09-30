Арнольд Шварценеггер предоставил 16-летней экоактивистке Грете Тунберг электромобиль (но не свой Hummer H1, а новый Tesla Model 3)

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Семикратный «Мистер Олимпия», исполнитель культовой роли Терминатора и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней экоактивистке Грете Тунберг электромобиль. Последняя стала скандально известной после своего гневного выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке, где обвинила лидеров стран мира в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.

Несмотря на свой брутальный образ и любовь к сигарам Арнольд Шварценеггер весьма серьезно относится к экологии — снимается в рекламе электромобилей и переделывает свои личные автомобили Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1 в электромобили. Поэтому когда он узнал о желании Греты Тунберг посетить США и Канаду для провозглашения собственных идей, он решил предоставить ей максимально «зеленый» автомобиль, который не будет загрязнять среду во время турне.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq — Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2019

Знакомство Арнольда и Греты состоялось еще в мае, до нашумевшего выступления Греты, так что Шварценеггера трудно заподозрить в желании повысить свою популярность за счет экологической тематики.

Представитель Шварценеггера особо отметил, что активистка получила в свое распоряжение Tesla Model 3, а не личный Hummer H1 Арнольда, так как последний очень любит этот электромобиль и не готов с ним расстаться даже на несколько дней.

P.S. Если вдруг вы пропустили выступление Греты Тунберг, то можете посмотреть его прямо сейчас:

Источник: Car and Driver