Арнольд Шварценеггер предоставил 16-летней экоактивистке Грете Тунберг электромобиль (но не свой Hummer H1, а новый Tesla Model 3)

Семикратный «Мистер Олимпия», исполнитель культовой роли Терминатора и бывший губернатор Калифорнии Арнольд Шварценеггер подарил 16-летней экоактивистке Грете Тунберг электромобиль. Последняя стала скандально известной после своего гневного выступления на саммите ООН по климату в Нью-Йорке, где обвинила лидеров стран мира в неспособности принимать решения в интересах предотвращения глобальной климатической катастрофы.

Несмотря на свой брутальный образ и любовь к сигарам Арнольд Шварценеггер весьма серьезно относится к экологии — снимается в рекламе электромобилей и переделывает свои личные автомобили Mercedes-Benz G-Class и Hummer H1 в электромобили. Поэтому когда он узнал о желании Греты Тунберг посетить США и Канаду для провозглашения собственных идей, он решил предоставить ей максимально «зеленый» автомобиль, который не будет загрязнять среду во время турне.

Excited to kick off our @R20_AWS in Vienna. I have to admit I was starstruck when I met @gretathunberg. Tune in tomorrow. pic.twitter.com/b0c5FtmZDq

— Arnold (@Schwarzenegger) May 27, 2019