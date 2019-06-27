Переодетый Арнольд Шварценеггер отговаривает американцев покупать электромобили в новой рекламе [видео]

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Арнольд Шварценеггер любит троллить своих фанатов, переодеваясь в своих же киногероев, однако в этот раз актер и политик решил использовать собственную популярность для благого дела. Совместно с калифорнийской компанией Veloz Арнольд взялся рекламировать электромобили, правда сделал это в собственном стиле, используя прием от противного, в ролике Kicking Gas.

Показательно, что в качестве «ужасного грязного бензинового автомобиля» в ролике использовали Hummer, который по слухам скоро может стать исключительно электрическим, но для американцев по-прежнему олицетворяет бездумное расходование ископаемого топлива и чрезмерное загрязнение окружающей среды.

Вдоволь поиздевавшись над потенциальными покупателями электромобилей Арнольд Шварценеггер становится серьезным и напоминает, что электрические модели помогают сохранить время, деньги и окружающую среду без ущерба удовольствию от вождения, а в данный момент в США доступно более 40 вариантов покупки электромобилей, так что именно сейчас самое время отказаться от ДВС-моделей и приобрести свой первый «зеленый» автомобиль.

P.S. А вот так Арнольд Шварценеггер троллил фанатов в образе Терминатора и тренера Gold’s Gym:

Источник: Electrek