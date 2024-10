Автономные подводные дроны отыскали «корабль-призрак» Тихого океана, затонувший более 80 лет назад

Остатки стометрового судна нашли у побережья Калифорнии на глубине более 1 км — корабль считался потерянным навсегда в течение последних 80 лет.

Судно идентифицировали, как USS Stewart (DD-224) — единственный эсминец ВМС США, который был захвачен японскими войсками во время Второй мировой войны.

Согласно сообщениям The New York Times, судно нашли подводные исследователи из организаций Ocean Infinity и Air Sea Heritage Foundation and Search — благодаря новейшей роботизированной гидроакустической технологии. А через несколько дней после этого другая команда применила подводные дроны, чтобы зафиксировать изображение корабля, который находился в вертикальном положении и выглядел «почти целым».

«Такой уровень сохранности — исключительный для судна такого возраста. Потенциально, это один из лучше всего сохранившихся образцов четырех существующих «трубчатых» эсминцев ВМС США», — цитирует исследователей издание.

Команда исследователей развернула флот своих автономных подводных дронов в 100 км от побережья Сан-Франциско. Такую технику используют в основном для создания карт морского дна с высоким разрешением, однако в последнее время аппараты связывают с открытием местонахождения давно потерянных кораблей — например, Эндьюренса, затонувшего во время экспедиции Эрнеста Шеклтона в 1915 году.

После того как DD-224 затонул возле Явы в 1942 году, японцы снова подняли его на воду и использовали его как патрульный катер. Под контроль США судно вернулось в 1946 году, и тогда американские военные даже хотели переименовать его в RAMP-224 (аббревиатура «Recovered Allied Military Personnel» — термин, который использовался в то время для освобожденных военнопленных).

В мае 1946 года DD-224 сняли с эксплуатации и попытались затопить возле Сан-Франциско, расстреляв судно из истребителей F6F Hellcat. Несмотря на то, что в корабль попало 18 ракет и тысячи патронов 50-го калибра, он не собирался уходить под воду — сделать это удалось только, когда DD-224 «добил» USS PC-799.

«Вся история этого корабля на самом деле была чрезвычайно хорошо задокументирована», — сказал Расс Мэтьюз, участник группы исследователей. «Единственная часть этой истории, которой у нас не было, это то, как он выглядит сегодня».

Источник: PetaPixel, The New York Times