Безкоштовний Wi-Fi запрацював в наземному транспорті Києва, Львова, Ужгорода та Луцька

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Компанія WiFi Bar Platform повідомила, що безкоштовний Wi-Fi вже доступний пасажирам наземного громадського транспорту чотирьох міст України — Києва, Львова, Ужгорода та Луцька.

Офіційний старт послуги Wi-Fi в міському транспорті відбувся 15 березня 2021 року. При цьому до кінця квітня поточного року модемами буде обладнано більше 2000 одиниць транспорту, включно з автобусами, тролейбусами і трамваями.

Послуга доступна в транспорті, де наявна наліпка «Free Wi-Fi». Щоб почати користуватися мережею, треба приєднатися до точки, вказаної в інструкції, переглянути відео тривалістю 7-14 секунд і після цього інтернет стане доступний.

Нагадаємо, що аналогічна послуга вже працює для користувачів сервісу Uber Shuttle в Києві.

Джерело: БЖ