Безкоштовний Wi-Fi запрацював в наземному транспорті Києва, Львова, Ужгорода та Луцька
Компанія WiFi Bar Platform повідомила, що безкоштовний Wi-Fi вже доступний пасажирам наземного громадського транспорту чотирьох міст України — Києва, Львова, Ужгорода та Луцька.
Офіційний старт послуги Wi-Fi в міському транспорті відбувся 15 березня 2021 року. При цьому до кінця квітня поточного року модемами буде обладнано більше 2000 одиниць транспорту, включно з автобусами, тролейбусами і трамваями.
Послуга доступна в транспорті, де наявна наліпка «Free Wi-Fi». Щоб почати користуватися мережею, треба приєднатися до точки, вказаної в інструкції, переглянути відео тривалістю 7-14 секунд і після цього інтернет стане доступний.
Нагадаємо, що аналогічна послуга вже працює для користувачів сервісу Uber Shuttle в Києві.
Джерело: БЖ