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Business Insider: Sony тоже готовит систему интеграции рекламы в условно-бесплатные игры

Business Insider: Sony тоже готовит систему интеграции рекламы в условно-бесплатные игры

Источники Business Insider сообщают о разработке компанией Sony системы дополнительной монетизации для разработчиков. Подобно планам Microsoft на программу для размещения рекламы в играх для Xbox, Sony также запустит интеграцию на платформах PlayStation.

В отличие от Microsoft, рекламную систему от Sony встроят на уровне платформы, вознаграждая игроков за взаимодействие с рекламой. Это похоже на монетизацию в играх для мобильных, когда пользователям дают внутриигровые предметы за просмотр рекламных роликов. Как именно будут происходить показы или интеграции, определят сами разработчики игр, а Sony станет лишь поставщиком рекламы.

Для Sony это будет дополнительная возможность для монетизации игр. Компания сможет брать процент от дохода или отслеживать рекламные трекеры, получая информацию о пользователях, которую она потенциально может продавать разработчикам и рекламодателям.

Заявление о подобном подходе появилось после новости об объединении сервисов PlayStation Plus и PlayStation Now, который получит название PlayStation Plus и будет доступен по подписке в трех вариантах.


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