Business Insider: Sony тоже готовит систему интеграции рекламы в условно-бесплатные игры

Источники Business Insider сообщают о разработке компанией Sony системы дополнительной монетизации для разработчиков. Подобно планам Microsoft на программу для размещения рекламы в играх для Xbox, Sony также запустит интеграцию на платформах PlayStation.

В отличие от Microsoft, рекламную систему от Sony встроят на уровне платформы, вознаграждая игроков за взаимодействие с рекламой. Это похоже на монетизацию в играх для мобильных, когда пользователям дают внутриигровые предметы за просмотр рекламных роликов. Как именно будут происходить показы или интеграции, определят сами разработчики игр, а Sony станет лишь поставщиком рекламы.

Sony is cooking up plans to run ads in PlayStation games as rival Microsoft plans a similar program with Xbox https://t.co/ZL0YartvJk

— Advertising Insider (@AdsInsider) April 20, 2022