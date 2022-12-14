CD Projekt RED опубликовала видеоклип на кавер «песни Присциллы» из третьего «Ведьмака» на украинском в исполнении Eileen. Его сняли в Ровно

Возвращаясь к наболевшей теме украинской локализации видеоигр и скандалу вокруг некст-ген версии популярной игры «Ведьмак 3» польской студии CD Projekt RED, вышедшей сегодня на ПК Xbox Series X|S и PS5, просто невозможно пройти мимо одного видео, которое вышло ночью на официальном YouTube-канале «Ведьмака». Речь идет о кавере (если точнее — музыкальном клипе) на украинском языке «Песня Присциллы» в исполнении жительницы Ровно Елены Андросовой, более известной как «Eileen».

Это музыкальное видео — результат сотрудничества CD Projekt RED и ютуберки Eileen, получившей популярность своими каверами на различные музыкальные композиции, например «Киньте гріш Відьмакові», «Щедрик», «Ой у лузі червона калина» и другие. Клип получился очень колоритным и аутентичным — снимали его в Ровно, родном городе Eileen, а точнее в парке исторической реконструкции «Оствиця», воспроизводящего атмосферу эпохи Киевской Руси IX-XIII вв. Eileen вместе с другими каверами на The Wolven Storm и еще несколько саундтреков по игре на разных языках (можно прослушать их на YouTube-канале «Ведьмака» по ссылке) — разумеется, в рамках рекламной кампании обновленной версии игры.

The Wolven Storm — кавер Eileen на украинском

The Wolven Storm — в оригинале на польском (сцена из игры «Ведьмак 3»)

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Ранее «песня Присциллы» получила множество каверов, среди которых и более ранняя версия в исполнении Eileen, и, по всей вероятности, что обновленная версия The Witcher 3 поспособствует появлению еще нескольких новых, и не только на Wolven Storm.

Что касается украинской локализации в будущих играх CDPR и усовершенствованной российской локализации некст-ген версии третьего «Ведьмака», возмутившей многих украинцев, студия предоставила исчерпывающий комментарий редакции GameDev DOU. В CDPR объяснили, что закончили разработку некст-ген версии The Witcher 3: Wild Hunt еще в 2021 году — до полномасштабной войны. В то же время CDPR подтвердила, что уже некоторое время работает над украинской локализацией предстоящей игры (не сомневаемся, что у многих уже есть догадки), однако пока студия не готова делиться деталями. Еще можно вспомнить, что CDPR сразу же прекратили сотрудничество с любыми российскими компаниями, заблокировали продажу игр в россии и все время поддерживали Украину. И позиция компании в этом вопросе остается неизменной.

Также рекомендуем для просмотра, особенно пропустивших предыдущие игры, официальное видео, содержащее сжатый пересказ событий, которые произошли до третьего «Ведьмака». Актуальный рейтинг некст-ген версии «Ведьмак 3: Дикий гон» на агрегаторе Metacritic составляет 97 баллов из 100 — это средняя оценка критиков на основе 15 обзоров.