Чипсет Apple M2 дебютирует в новом поколении MacBook Air в 2022 году

Apple планирует установить второе поколение Arm-чипсета серии M в новые MacBook Air, релиз которых должен состояться в первой половине 2022 года. Об этом сообщил инсайдер Dylandkt.

Just wanted to share some details on when to expect the next generation M2 (not the M1X which is reserved for the Pro Mac devices). This processor is on track to release in the first half of 2022 alongside the upcoming colorful Macbook (Air).

— Dylan (@dylandkt) July 5, 2021