Crysis Remastered выйдет на ПК, PS4, Xbox One и Nintendo Switch

Иногда они возвращаются. Оживший после длительного анабиоза twitter-аккаунт серии игр Crysis стал предвестником грядущего анонса. Первое сообщение о передаче данных (“RECEIVING DATA”) было малоинформативным, но вот появившийся 14 апреля вопрос “Hey Nomad, you’re still with us?” делал отсылку к первой части игры или же позволял рассчитывать на продолжение истории.

Ушлым фанатам серии удалось раскопать в глубинах сайта разработчиков краткое описание будущего проекта. Речь все же идет о Crysis Remastered. Игра получит новые графические возможностями с текстурами высокого разрешения и поддержкой трассировки лучей. Причем последняя не потребует наличия аппаратных RT-блоков, которые имеются пока лишь у видеокарт серии GeForce RTX.

В новом движке CryEngine 5.5 разработчикам удалось реализовать эффекты трассировки без привязки к API или конкретным устройствам. Впервые возможности технологии были показаны почти год назад в техно-демо Neon Noir. Чтобы подчеркнуть отсутствие привязки к определенному железу, для демонстрации тогда использовалась видеокарта Radeon RX Vega 56, которая в режиме Full HD обеспечивала порядка 50 кадров/c. Тогда Crytek обещала подтянуть производительность своего варианта трассировки, добавив поддержку DirectX 12 и Vulkan.

Возможно разработчики уже справились с этой задачей и будут использовать фирменную трассировку для Crysis Remastered. Переиздание выйдет на ПК, PlayStation 4 и Xbox One, а также впервые появится на Nintendo Switch.

Никаких конкретных сроков выхода игры, увы, пока нет. Лишь многозначительное “coming soon”. В предложенном перечне платформ представлены консоли текущего поколения, потому надеемся на скорый официальный анонс. В 2007 году Crysis завораживала качеством графики и ставила на колени самые мощные игровые системы того времени. Посмотрим, что у Crytek получится на этот раз.

CLOAK DISENGAGED

You’ve been asking. You’ve been waiting.

Today, that wait is over. It’s coming:

Crysis Remastered on PC, PlayStation 4, Xbox One, and – for the very first time on the Nintendo Switch Platform.https://t.co/2JnfyC7jRE pic.twitter.com/NWAHdoBEgD

— Crysis (@Crysis) April 16, 2020