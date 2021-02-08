Delfast вже зібрав $500 тис. краудфандінгом на центр розробки електробайків в Україні





Компанія Delfast повідомила, що станом на початок лютого Delfast зібрав $500 тис. США від інвесторів з усієї України на краудфандинговій платформі Fundable. Мета кампанії — залучити $3 млн для будівництва центру розробки електробайків в Україні, що дозволить задовольнити зростаючий попит та реалізувати отримані запити на виконання зобов’язань в сумі $100 млн.

Додатково підписані SAFE-угоди з українськими інвесторами на суму $500 тис. Право на інвестицію в $1 млн отримав та підписав бізнес-ангел з СНД. Також ведуться переговори щодо інвестиції в $1 млн з американським бізнес-ангелом, який заявив про свій намір через платформу Fundable.

“Ми отримали дуже багато заявок і маємо оптимістичні прогнози на цей раунд. Вдячні всім, хто в нас повірив і підтримав розвиток виробництва електровелосипедів в Україні. Попереду ще багато роботи, але з такою потужною командою та підтримкою проєкту я впевнений, що нам все вдасться”, — коментує співзасновник та СЕО Delfast Данило Тонкопій.

Оптимізм Данила також поділяють деякі представники органів влади та провідних електромобільних асоціацій України, зокрема голова електромобільної асоціації EV-UA Вадим Ігнатов наголосив на конкурентних перевагах виробництва електротранспорту в Україні та підтримав зусилля компанії Delfast.

“Компанія Delfast має продукт — це найголовніше. Продукт показав себе у світі — пройшов Kickstarter, завоював чемпіонське звання у світі за дальністю. Коли у компанії є продукт — не важливо, де він виробляється. Він є, і він успішно продається. Тоді вже перебазування виробництва в Китаї або відкриття тут — це наступний крок. Компанія стабільна, і вона працює”.

Нагадаємо, що в листопаді 2020 року стартап Delfast анонсував збір коштів на розвиток власного виробництва електровелосипедів в Україні. Кінець кампанії запланований на 28 лютого 2021 року.

Джерело: Delfast