Для Cyberpunk 2077 вышел патч версии 1.31
CD Projekt RED выпустила очередной патч (версии 1.31) с исправлениями для Cyberpunk 2077 — он уже доступен на ПК, консолях и облачном сервисе Stadia. Полный список изменений разработчики опубликовали на официальном сайте Cyberpunk 2077. Обновление нацелено на исправление множества мелких ошибок по части игрового процесса и графики:
С указанными ниже ошибками сталкивались не все игроки, подчеркивают разработчики.
Полный список изменений, которые вошли в патч 1.31 для Cyberpunk 2077
- Исправлена ошибка, из-за которой базовые вариации предметов для заданий не пропадали из снаряжения после улучшения.
- Исправлена ошибка, из-за которой способности, связанные со скоростью перезарядки, замедляли её.
- Скорректирована высота усиленного прыжка.
- Скорость обнаружения крадущегося игрока скорректирована в зависимости от уровня сложности игры.
- Теперь Ви с открытой способностью «Скала» корректно выходит из анимации падения, когда попадает в аварию на мотоцикле.
Задания и открытый мир
Неисправность
- Исправлена ошибка, из-за которой Джуди не было в фургоне на Чпок-стрит.
Ухабистая дорога
- Исправлена ошибка, из-за которой «Тортон Галена GA40xt „Рэттлер“» не появлялся в определённой области.
- «Тортон Галена GA40xt „Рэттлер“» после выполнения задания больше не будет обладать неуязвимостью.
Кровь и кость
- Исправлена ошибка, из-за которой цель «Добраться до места финального боя» могла снова появиться в журнале, если сохранение игры было сделано в версии 1.22.
Не звоните Солу
- Исправлена ошибка, из-за которой цель «Дождаться кочевников» могла оставаться на экране даже после приезда на перекрёсток.
- Исправлена ошибка, из-за которой не получалось заговорить с кочевниками и обсудить план.
Беда не приходит одна
- Исправлена ошибка, из-за которой автомобиль Ви мог застрять между отбойником и дорожным ограждением, что не позволяло сесть обратно в автомобиль и выполнить задание.
Графика
- Исправлена ошибка, из-за которой дороги после дождя не выглядели мокрыми, что было вызвано работой над системой влажных поверхностей. В версии 1.31 влажные поверхности будут выглядеть ещё более детализированно, чем до возникновения ошибки.
- Убраны волосы и/или брови, которые были отключены в более ранних версиях игры.
- Исправлена ошибка, из-за которой выстрел из электромагнитного оружия сопровождался ослепляющей вспышкой.
- Исправлена ошибка, из-за которой в ходе задания «Не звоните Солу» Кэрол держала невидимый планшет или сидела в воздухе во время видеовставки.
Интерфейс
- Восстановлены отсутствовавшие описания скриптов «Перегрев» и «Короткое замыкание».
- Восстановлены отсутствовавшие описания модификаций одежды «Поход», «Противодействие», «Вдохновение» и «Танец».
Разное
- Исправлена ошибка, из-за которой при попытке получить внутриигровые награды за регистрацию игроки получали сообщение: «Произошла сетевая ошибка. Зайдите чуть позже».
Изменения для консолей
- [PlayStation] Оптимизирован алгоритм использования памяти графического процессора.
Сейчас CD Projekt RED работает над обновлениями The Witcher 3 и Cyberpunk 2077 для PS5 и Xbox Series X|S, и рассчитывает выпустить оба к концу 2021 года.
CD Projekt Red целится в конец 2021 года с обновлениями Cyberpunk 2077 и The Witcher 3 для PS5 и Xbox Series X|S