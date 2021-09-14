Для Cyberpunk 2077 вышел патч версии 1.31

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CD Projekt RED выпустила очередной патч (версии 1.31) с исправлениями для Cyberpunk 2077 — он уже доступен на ПК, консолях и облачном сервисе Stadia. Полный список изменений разработчики опубликовали на официальном сайте Cyberpunk 2077. Обновление нацелено на исправление множества мелких ошибок по части игрового процесса и графики: