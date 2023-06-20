Новости Игры 20.06.2023 в 16:00

«Для сезонных событий Diablo IV понадобится новый персонаж» – продюсер игры Род Фергюссон

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Андрій Русанов

Автор сайта ITC.ua

Любимое занятие поклонников игр Diablo – прокачка персонажа. На достижение высоких уровней, развитие и усиление веток умений тратятся сотни игровых часов. Нельзя точно сказать, прокачиваются ли игроки ради геймплея или геймплей существует ради прокачки. Несмотря на автолевел в Diablo IV, совершенствование игрового alter ego помогает успешнее справляться с трудностями. Но забудьте об этом, если вы решили принять участие в сезонных событиях – прокачанный герой вам не поможет.

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В Twitter игровой обозреватель Forbes Пол Тэсси спросил, может ли он использовать имеющихся героев для батлпасса.

Главный продюсер франшизы Diablo Род Фергюссон ответил отрицательно:

«Чтобы участвовать в сезонном приключение, линии квестов, механиках и боевом пропуске вам понадобится создать нового персонажа. Прохождение кампании с сезонным персонажем также способствует прогрессу в сезонном приключении и батлпассе».

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Иными словами, для сезонных ивентов нужно будет создать нового героя, но он сможет принять участие в обычной кампании. Игроки найдут способ этим воспользоваться, но о прокачке для подготовки к сезону можно забыть. Дискуссионный вопрос, является ли такая практика оправданной и можно ли этого избежать, но для части игроков необходимость создания нового персонажа для игрового события – неприятная новость.

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