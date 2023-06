«Для сезонных событий Diablo IV понадобится новый персонаж» – продюсер игры Род Фергюссон

Любимое занятие поклонников игр Diablo – прокачка персонажа. На достижение высоких уровней, развитие и усиление веток умений тратятся сотни игровых часов. Нельзя точно сказать, прокачиваются ли игроки ради геймплея или геймплей существует ради прокачки. Несмотря на автолевел в Diablo IV, совершенствование игрового alter ego помогает успешнее справляться с трудностями. Но забудьте об этом, если вы решили принять участие в сезонных событиях – прокачанный герой вам не поможет.

В Twitter игровой обозреватель Forbes Пол Тэсси спросил, может ли он использовать имеющихся героев для батлпасса.

I did not do previous gen Diablo seasons so I don’t really fully get it. If I don’t want to level season-specific characters from scratch, can I still use my «permanent» ones to progress the battle pass?

Главный продюсер франшизы Diablo Род Фергюссон ответил отрицательно:

Hey Paul, yes to take part in the seasonal questline, mechanics, season journey and battle pass, you will need to create a new seasonal character. Playing campaign with seasonal character (if you so desire or need to finish) will also progress the season journey and battle pass.

— Rod Fergusson (@RodFergusson) June 19, 2023