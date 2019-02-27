Новости
Дрон Impossible Aerospace помог полиции обезвредить нападавшего, который взял людей в заложники
13

Дрон Impossible Aerospace помог полиции обезвредить нападавшего, который взял людей в заложники

Дрон Impossible Aerospace помог полиции обезвредить нападавшего, который взял людей в заложники

Напряженное 12-часовое противостояние между американскими полицейскими и мужчиной, который взял в заложники сотрудников ресторана Denny’s в Кэмпбелле (штат Калифорния) обошлось без жертв во многом благодаря дрону компании Impossible Aerospace.

В сентябре прошлого года Impossible Aerospace создала необычный беспилотник US-1, корпус которого буквально напичкан батареями, благодаря чему он может продержаться в воздухе до двух часов. С тех пор мы почти ничего не слышали о нём, но концепция этого дрона до сих пор остаётся весьма интригующей. И вот недавно квадрокоптер US-1 прошёл боевое крещение, доказав свою ценность для полиции.

Инцидент произошёл 8 февраля. Мужчина зашёл в один из ресторанов сети Denny’s, где начал свой день с чашки кофе, однако затем внезапно достал пистолет и взял сотрудников заведения в заложники. На место прибыло подразделение SWAT, в распоряжении которого было много специальных приспособлений, вроде робота для поиска взрывчатки и звукового отвлекающего устройства. Но наиболее действенным оказался именно дрон US-1. Оснащённый тепловыми и оптическими датчиками и обладая длительным временем полёта (до 90 минут), беспилотник Impossible Aerospace предоставил полицейским изображение с воздуха по периметру здания, а также крыши и всех выходов. Видеотрансляция с дрона помогла спецназу выработать стратегию действий с использованием шумовых гранат и слезоточивого газа, чтобы заставить подозреваемого сдаться.

«Использование беспилотника US-1 помогло нам обеспечить безопасность людей благодаря ценной информации, которую он передавал командному пункту в режиме реального времени. К счастью, спустя почти 12 часов подозреваемый был благополучно арестован. Мы очень признательны за помощь, которую Impossible Aerospace оказала нам во время этого инцидента», заявил Гэри Берг (Gary Berg), капитан полиции Кэмпбелла.

Источник: The Verge

Похожие записи

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить