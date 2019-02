Дрон Impossible Aerospace помог полиции обезвредить нападавшего, который взял людей в заложники

Напряженное 12-часовое противостояние между американскими полицейскими и мужчиной, который взял в заложники сотрудников ресторана Denny’s в Кэмпбелле (штат Калифорния) обошлось без жертв во многом благодаря дрону компании Impossible Aerospace.

В сентябре прошлого года Impossible Aerospace создала необычный беспилотник US-1, корпус которого буквально напичкан батареями, благодаря чему он может продержаться в воздухе до двух часов. С тех пор мы почти ничего не слышали о нём, но концепция этого дрона до сих пор остаётся весьма интригующей. И вот недавно квадрокоптер US-1 прошёл боевое крещение, доказав свою ценность для полиции.

