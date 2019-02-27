Дрон Impossible Aerospace помог полиции обезвредить нападавшего, который взял людей в заложники

Напряженное 12-часовое противостояние между американскими полицейскими и мужчиной, который взял в заложники сотрудников ресторана Denny’s в Кэмпбелле (штат Калифорния) обошлось без жертв во многом благодаря дрону компании Impossible Aerospace.

В сентябре прошлого года Impossible Aerospace создала необычный беспилотник US-1, корпус которого буквально напичкан батареями, благодаря чему он может продержаться в воздухе до двух часов. С тех пор мы почти ничего не слышали о нём, но концепция этого дрона до сих пор остаётся весьма интригующей. И вот недавно квадрокоптер US-1 прошёл боевое крещение, доказав свою ценность для полиции.

Standoff continues at a Denny’s in Campbell. One man barricaded inside. Police have deployed a drone. @kron4news pic.twitter.com/ZCBqZHYfqI — Chuck Clifford (@chuckclifford) February 8, 2019

Инцидент произошёл 8 февраля. Мужчина зашёл в один из ресторанов сети Denny’s, где начал свой день с чашки кофе, однако затем внезапно достал пистолет и взял сотрудников заведения в заложники. На место прибыло подразделение SWAT, в распоряжении которого было много специальных приспособлений, вроде робота для поиска взрывчатки и звукового отвлекающего устройства. Но наиболее действенным оказался именно дрон US-1. Оснащённый тепловыми и оптическими датчиками и обладая длительным временем полёта (до 90 минут), беспилотник Impossible Aerospace предоставил полицейским изображение с воздуха по периметру здания, а также крыши и всех выходов. Видеотрансляция с дрона помогла спецназу выработать стратегию действий с использованием шумовых гранат и слезоточивого газа, чтобы заставить подозреваемого сдаться.

«Использование беспилотника US-1 помогло нам обеспечить безопасность людей благодаря ценной информации, которую он передавал командному пункту в режиме реального времени. К счастью, спустя почти 12 часов подозреваемый был благополучно арестован. Мы очень признательны за помощь, которую Impossible Aerospace оказала нам во время этого инцидента», – заявил Гэри Берг (Gary Berg), капитан полиции Кэмпбелла.

Источник: The Verge