Дрю Бэрримор снова «Нецелованная» – на этот раз Джози Гросси ищет первый поцелуй среди персонажей «Уэнсдей‎», «М3ГАН» и «Топ Ган: Мэверик»

Дрю Бэрримор отказалась от роли ведущей на церемонии награждения MTV Movie & TV Awards 2023 в знак солидарности с забастовкой сценаристов, однако ее все-таки можно было увидеть в телевизионной трансляции – на коротком заранее записанном видеоролике актриса повторяет роль Джози Гросси из фильма «Нецелованная».

Как и в оригинальном фильме Раджи Госнелла 1999 года актриса надевает брекеты, чудаковатое платье и наносит блеск на губы, обращаясь к себе в зеркале:

Вдохновленная Джози путешествует по вселенной кино и телевидения в поисках кандидата для своего первого поцелуя — однако первое же общение с персонажами фильмов ужасов «Улыбка» и «Ноу» вряд ли можно назвать успешным.

Далее девушка попадает в сцену из сериала «Уэнсдей» и пытается повторить движения вирусного танца.

На этом демонстрация хореографических умений Джози не завершается — она танцует с жуткой куклой «М3ГАН», которая, похоже, настроена не очень дружелюбно к гостье и в конце угрожает ей мечом. Впоследствии Джози появляется на яхте из «Белого лотоса», и в отчаянии заявляет Дженнифер Кулидж, что готова поцеловать пару геев.

В сцене с «Топ Ган: Мэверик» в бедную Джози вообще попадает футбольный мяч и она направляется в последний фильм «Кокаиновый медведь», где, на удивление, ее цель в конце концов становится успешной.

Never been kissed… until now 🍿 #MTVAwards pic.twitter.com/RsYjRn0Jsc

— MTV (@MTV) May 8, 2023