EA восстановит только 40% сохраненных файлов игроков Madden NFL 23, которые повредились при сбое сервера 28 декабря

Сохранения игроков, которые пытались войти в режим франшизы Madden NFL 23 в конце декабря 2022-го года во время сбоя сервера, вероятно, повреждены и большая часть из них потеряна навсегда.

На прошлой неделе EA презентовала игрокам Madden NFL 23 нежелательный предновогодний подарок — поврежденные сохранения. 31 декабря издатель заявил, что каждый, кто пытался получить доступ к режиму Connected Franchise Mode (CFM) при сбое сервера, может потерять большую часть своих данных.

Проблемы с сервером возникли 28 декабря и продолжались до следующего дня. Позже EA сообщила, что восстановить удастся всего 40% данных.

Усугубляет ситуацию и то, что 28 декабря корпорация также написала в Twitter, что «теперь пользователи могут играть в CFM без проблем» — за три дня до того, как сообщила плохие новости о потерянных сохранениях.

Update!

After todays maintenance users should now be able to play CFM without issue. If you continue to have trouble please contact EA Help or let us know in this thread. Thank you!

— MaddenNFLDirect (@MaddenNFLDirect) December 28, 2022