Новости

EA восстановит только 40% сохраненных файлов игроков Madden NFL 23, которые повредились при сбое сервера 28 декабря

EA восстановит только 40% сохраненных файлов игроков Madden NFL 23, которые повредились при сбое сервера 28 декабря

Сохранения игроков, которые пытались войти в режим франшизы Madden NFL 23 в конце декабря 2022-го года во время сбоя сервера, вероятно, повреждены и большая часть из них потеряна навсегда.

Помогаем

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

Как бойцы Херсонского направления выбирают дроны и как это можете сделать вы

На прошлой неделе EA презентовала игрокам Madden NFL 23 нежелательный предновогодний подарок — поврежденные сохранения. 31 декабря издатель заявил, что каждый, кто пытался получить доступ к режиму Connected Franchise Mode (CFM) при сбое сервера, может потерять большую часть своих данных.

Проблемы с сервером возникли 28 декабря и продолжались до следующего дня. Позже EA сообщила, что восстановить удастся всего 40% данных.

Усугубляет ситуацию и то, что 28 декабря корпорация также написала в Twitter, что «теперь пользователи могут играть в CFM без проблем» — за три дня до того, как сообщила плохие новости о потерянных сохранениях.

Курс
ФІНАНСОВИЙ АНАЛІЗ
Опануйте P&L-, BS-, CF-звіти всього за 1,5 місяця.
РЕЄСТРУЙТЕСЯ!
finanaliz

После извинений в EA призвали пострадавших геймеров «начать новые франшизы», а также следить за аккаунтом франшизы Madden NFL в Twitter, чтобы получать новости о дальнейших обновлениях.

Разработанная EA Tiburon и изданная Electronic Arts Madden NFL 23 – это 34-я часть серии видеоигр об американском футболе Madden NFL, названная в честь бывшего тренера и телеведущего Джона Меддена. Режим франшизы впервые появился в Madden NFL 99, а обновленный CFM был запущен в 2013 году. (Последняя версия позволяет контролировать игрока, тренера или владельца на протяжении смоделированной карьеры). Учитывая, сколько времени может потребоваться, чтобы создать лигу, трудно представить, что игроки с потерянными сохранениями удовлетворятся советом EA «просто начать новую игру».

Источник: Engadget


Похожие записи
Завантаження коментарів...

Сообщить об опечатке

Текст, который будет отправлен нашим редакторам:

Отправить