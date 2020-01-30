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Энтузиаст создал программу, которая добавляет на рабочий стол компьютера забавного гуся из Untitled Goose Game

Энтузиаст создал программу, которая добавляет на рабочий стол компьютера забавного гуся из Untitled Goose Game

Энтузиаст создал программу, которая добавляет на рабочий стол компьютера забавного гуся из Untitled Goose Game


Энтузиаст, фигурирующий в сервисе микроблогов Twitter под ником Samperson, разработал небольшую программу, созданную по мотивам игры Untitled Goose Game. Программа переносит забавного пернатого персонажа на экран рабочего стола компьютера, где тот начинает делать мелкие (и не очень) пакости.

Например, гусь может гулять по рабочему столу или гоняться за курсором мышки, а когда догонит его, то просто украдёт. Ещё птица способна приносить подарки – она перетаскивает на рабочий стол мемы с собой в главной роли или же пишет записки в Notepad. Иногда это происходит в самый неподходящий момент, например, во время жаркой игровой баталии. Внезапно из угла экрана появляется гусь и тащит в клюве записку, которая перекрывает немалую часть изображения игрового процесса. Или же в игре в игре может захватить клювом курсор и потащить его в совсем ненужном направлении.

Программа Desktop Goose доступна для бесплатной загрузки по следующему адресу. Объём загружаемого файла составляет всего 3 МБ.

Некоторые пользователи уже загрузили программу и поделились своими отзывами.

Источник: Twitter

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