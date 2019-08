Epic Games Store бесплатно раздаёт игры Hyper Light Drifter и Mutant Year Zero: Road to Eden

Очередной конец недели, и магазин цифровой дистрибуции Epic Games Store подготовил для своих пользователей очередную бесплатную раздачу игр. На этот раз можно получить сразу две игры: Hyper Light Drifter и Mutant Year Zero: Road to Eden.

Hyper Light Drifter – это двухмерная игра в жанре Action/RPG, выполненная в духе 8- и 16-битных игр конца XX века. По словам главного разработчика, Алекса Престона, эта игра является своеобразной комбинацией The Legend of Zelda: A Link to the Past и Diablo. В игре было решено отказаться от использования диалогов, вместо этого для повествования упор сделан на музыкальное сопровождение и графическую составляющую.

Главный герой Drifter имеет доступ к технологиям, которые были давным-давно забыты обитателями игрового мира. Герой странствует по руинам цивилизации в поисках лекарства от болезни, которой он страдает. Бродяга вооружён энергетическим мечом, который он может улучшить, используя энергию редко встречающихся батареек, раскиданных по миру. Кроме того, арсенал включает в себя пистолет для атаки врагов на расстоянии, а также бомбы для применения против скоплений врагов.

Игра Hyper Light Drifter доступна для бесплатного получения по следующему адресу или в клиенте магазина Epic Games Store. Её обычная цена составляет 279 грн.

Mutant Year Zero: Road to Eden – это пошаговая тактическая ролевая игра, основанная на настольной ролевой игре Mutant Year Zero и выпущенная в конце 2018 года. После вспышки смертельной Красной чумы и глобальной ядерной войны люди в значительной степени вымерли, а немногие выжившие под действием радиации стали мутантами. Старший, единственный человек со знанием прошлого, живет в Ковчеге – укреплённом поселении, которое служит последним оплотом цивилизации. Ковчег страдает от острой нехватки ресурсов и посылает специальных мутантов — «сталкеров» — искать полезные ресурсы в окружающей пустоши, которую жители Ковчега называют Зоной. Тем не менее, в Зоне также живут Упыри — одичавшие и ставшие опасными выжившие люди, которые поклоняются цивилизации старого мира как «Древним». Игроку предстоит возглавлять группу из трёх персонажей, странствующих по Зоне.

Игра Mutant Year Zero: Road to Eden доступна для бесплатного получения по следующему адресу или в клиенте магазина Epic Games Store. Её обычная цена составляет 429 грн. С обзором игры Mutant Year Zero: Road to Eden можно ознакомиться в одном из предыдущих материалов.

Бесплатная раздача обоих проектов продлится до 22 августа.