Epic Games Store теперь иногда раздаёт бесплатно по 2 игры в неделю, в этот раз предлагаются This War of Mine и Moonlighter

Сервис цифровой дистрибуции игр Epic Games Store ускорился в процессе раздаче бесплатных игр. Изначально, когда магазин только запускался, говорилось, что пользователям будет предлагаться по одной бесплатной игре раз в две недели. Но с весны этого года, без каких-либо анонсов, Epic Games Store начал раздавать игры уже еженедельно. А сегодня пользователям и вовсе предлагаются сразу 2 игры на бесплатной основе. И на сайте сервиса говорится, что через неделю нас снова порадуют раздачей двух проектов. Такая щедрость связана с тем, что один из проектов предназначен только для совершеннолетних, а потому может быть недоступен для юных игроков, у которых активированы соответствующие родительские ограничения. В таком случае они смогут воспользоваться второй игрой, подходящей игрокам любого возраста.

На этой неделе сервис предлагает возможность получить игры This War of Mine и Moonlighter от 11 bit studios. Они будут предлагаться на бесплатной основе до 2 августа.

This War of Mine – это симулятор выживания в охваченном войной городе. Группа выживших гражданских лиц ютится в полуразрушенном доме и пытается продержаться до освобождения, сохранив свою жизнь. В дневное время персонажи могут заниматься обустройством своего убежища, производством необходимых предметов, в том числе инструментов и оружия. Иногда приходится взаимодействовать с торговцами или соседями. Ночью одного из персонажей нужно отправлять на поиски припасов, раздобыть которые бывает нелегко, а иногда – и опасно для жизни. В ночное время убежище может подвергнуться нападению мародёров, так что нужно оставлять в доме бодрствующую вооружённую охрану. Персонажи испытывают голод, усталость, при низкой температуре могут заболеть, при ранениях — истечь кровью, а при плохом моральном состоянии могут уйти из убежища или даже совершить самоубийство. Разработчики игры This War of Mine вдохновлялись истинными событиями, бедными условиями, повседневной жизнью и зверствами, которые пережили обычные люди во время осады города Сараево. Одним из этих людей был Эмир Церимович (один из разработчиков игры), когда ему было 9 лет. Ознакомиться с обзором игры This War of Mine можно в одном из предыдущих материалов. Получить игру бесплатно можно по следующему адресу. Но дополнения не участвуют в раздаче.

Moonlighter — это сравнительно новая игра в жанре Action-RPG с элементами rogue-lite, она была выпущена в конце мая 2018 года. Игроку предстоит управлять своим магазином днём, и исследовать мир ночью. В управление магазином входит работа с товарами и получение прибыли, которую затем можно инвестировать в улучшение города или персонажа. Обновления города позволяют игроку создавать оружие, броню и зелья, а также нанимать работников на неполный рабочий день, чтобы продавать товары в течение дня. Ночью игрок может исследовать подземелья и сражаться с врагами. Обзор Moonlighter можно изучить в одном из предыдущих материалов. Игра доступна по следующему адресу.