Еще больше эксклюзивов PlayStation на ПК — Sony в дальнейшем будет приверженной к PC-геймерам, потому что они приносят хорошие деньги

Sony очень довольна продажами портов игр своих внутренних студий для ПК, так что в будущем можно ожидать еще больше эксклюзивов PlayStation на PC — компания прямо подтвердила это в недавнем финансовом отчете за прошлый квартал, который ознаменовал несколько важных рекордов для PlayStation (абсолютный рекорд поставок PS5 среди всех консолей за всю историю).

Не секрет, что игры PlayStation сейчас покупают не так охотно, как раньше. Собственно, это и сыграло не последнюю роль в изменении стратегии Sony в части выпуска эксклюзивов PlayStation на ПК. И пока японцы не планируют обращать с этого пути. Кстати, ранее глава PlayStation Studios Герман Хульст говорил, что эксклюзивы PlayStation будут появляться на ПК по меньшей мере через год после релиза.

Причина такой большой приверженности игровому направлению PlayStation к PC- бояр геймеров до банальности просты – они приносят Sony неплохие деньги, поэтому было бы странно, если бы в нынешних условиях у компании была другая стратегия без учета интересов игроков, играющих на ПК, а не на консолях.

Переходя к неумолимой статистике и конкретным цифрам, которые, как известно, очень упряма, стоит обратить внимание на категорию «Другое» в разделе «Дополнительная информация о сегменте игр и сервисов». В эту графу отнесен доход от периферийных устройств, включая PlayStationVR, а также доход от продажи собственных игр на платформах, отличных от консолей PlayStation. И цифры за два предыдущих фискальных года довольно красноречивы — по итогам 2022-го продажи удвоились:

2021:

Q1 FY21 — ¥47,161 ($385,8 млн)

Q2 FY21 — ¥41,356 ($303,2 млн)

Q3 FY21 — ¥47,351 ($347,2 млн)

Q4 FY21 — ¥51,702 ($379,1 млн)

2022:

Q1 FY22 — ¥60,478 ($443,6 млн)

Q2 FY22 — ¥54,508 ($399,8 млн)

Q3 FY22 — ¥82,031 ($601,7 млн)

Q4 FY22 — ¥142,900 ($1,048 млрд)

Sony не выделяет конкретные продажи портов игр PlayStation Studios на ПК, да и доля периферийных устройств, включая контроллеры, PSVR2, нам неизвестна. И даже самые скромные оценки указывают, что этим потрясающим результатам Sony обязана в значительной степени именно выпуску игр PlayStation на ПК. А еще можно вспомнить, как глава PlayStation Джим Райан рассказывал , что по итогам 2022 финансового года Sony рассчитывает получить $300 млн по продажам игр для ПК. Интересно здесь, насколько Sony смогла прыгнуть выше плана.

Недавний релиз The Last of Us Part I для ПК прошел не очень удачно – Naughty Dog продолжает в авральном режиме чинить порт, который на днях получил очередной крупный патч с оптимизациями на 25 ГБ. В целом у Sony выдался довольно продуктивный год — кроме уже упомянутой TLOU Part I на ПК вышло еще несколько громких портов PlayStation, включая Sackboy: A Big Adventure, Marvel’s Spider-Man Remastered 2018 и продолжение Spider-Man: Miles Morales 2020 года, а также сборник Uncharted: Legacy of Thieves Collection с обновленными Uncharted 4:A Thief’s End и Uncharted Lost Legacy. Это довольно эффектный лайнап по любым меркам (если что, God of War вышла на ПК в январе 2022 года и приходится на 2021-й финансовый год).

В Sony финансовый год начинается с 1 апреля и продолжается по 31 марта, что объясняет скачки доходов в третьем праздничном квартале (с 1 октября по 31 декабря), который иногда называют «золотым». В то же время более интересна тенденция роста доходов в четвертом квартале, которая наблюдается на протяжении последних нескольких лет. Похоже, что God of War оказало значительное влияние на увеличение доходов.

Подытоживая, продажи игр на ПК составляют относительно небольшой кусок общего игрового пирога Sony — для сравнения, в 2022 году продажи PlayStation 4 и 5 превысили 1,12 трлн ($8,2 млрд), тогда как продажи софта превысили 1,7 трлн (12,6 млрд). Но суть в другом – игровое подразделение Sony очень хорошо работает в том числе и за пределами сегмента PlayStation. И это прекрасно, учитывая тенденцию снижения продаж игр PlayStation Studios на собственной платформе: в прошлом квартале продажи упали до 68 млн против 70,5 млн год назад, и Sony ожидают дальнейшего ухудшения показателей.

Следующая крупная презентация игр PlayStation ожидается в июне перед мероприятиями Microsoft, Ubisoft и других — на ней, среди прочего, могут показать Marvel’s Spider-Man 2, Death Stranding 2, The Last Of Us Factions, Monster Hunter во вселенной Horizon от Guerrilla Games и еще несколько проектов.