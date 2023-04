ФБР предостерегает от использования общественных зарядных станций USB — злоумышленники могут загрузить на гаджет вредоносное ПО

Федеральное бюро расследований предостерегло пользователей от использования бесплатных общедоступных зарядных станций. Ведомство утверждает, что мошенникам удалось захватить некоторые общедоступные зарядные устройства – теперь они могут заразить заряжаемые устройства вредоносным программным обеспечением, которое может дать хакерам доступ к телефону, планшету или компьютеру.

Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T

— FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023