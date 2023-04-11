ФБР предостерегает от использования общественных зарядных станций USB — злоумышленники могут загрузить на гаджет вредоносное ПО

Федеральное бюро расследований предостерегло пользователей от использования бесплатных общедоступных зарядных станций. Ведомство утверждает, что мошенникам удалось захватить некоторые общедоступные зарядные устройства – теперь они могут заразить заряжаемые устройства вредоносным программным обеспечением, которое может дать хакерам доступ к телефону, планшету или компьютеру.

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Avoid using free charging stations in airports, hotels or shopping centers. Bad actors have figured out ways to use public USB ports to introduce malware and monitoring software onto devices. Carry your own charger and USB cord and use an electrical outlet instead. pic.twitter.com/9T62SYen9T — FBI Denver (@FBIDenver) April 6, 2023 Курс Комерційний аудіопродакшн Хочеш створювати саунд-дизайн, аудіобрендинг та джингли? Давай до нас на курс

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«Избегайте использования бесплатных зарядных станций в аэропортах, отелях или торговых центрах. Злоумышленники нашли способы использовать общедоступные USB-порты для внедрения вредоносных программ и средств слежки на устройства. Носите с собой собственное зарядное устройство и USB-шнур и используйте электрическую розетку», — говорится в твите офиса ФБР в Денвере.

Бюро также разместило аналогичные рекомендации на своем официальном сайте. В предостережении не приведены какие-либо недавние примеры причинения вреда таким способом. Денверское отделение ФБР заявило, что сообщение носит рекомендательный характер и конкретные случаи пока не известны.

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Федеральная комиссия связи (FCC) также предупреждала о подобном способе взлома устройств, известном с 2021 года. Тогда также была дана рекомендация избегать общественных зарядок по тем же причинам.

ФБР иногда дает рекомендации, касающееся цифровой безопасности. Некоторые из них могут оказаться актуальными не только для граждан США.

Источник: CNBC