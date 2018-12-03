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Galaxy S10+ может получить большое отверстие в экране, в котором поместятся сразу две фронтальные камеры
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Galaxy S10+ может получить большое отверстие в экране, в котором поместятся сразу две фронтальные камеры

Galaxy S10+ может получить большое отверстие в экране, в котором поместятся сразу две фронтальные камеры

Согласно слухам, в I квартале следующего года компания Samsung представит три смартфона линейки Galaxy S, и все они получат новые дисплеи Infinity-O. Инсайдер Ice Universe утверждает, что старшая модель Galaxy S10+ в этом плане будет отличаться от своих «собратьев».

 

Если верить новым слухам, производитель оснастит Galaxy S10+ сдвоенной фронтальной камерой с обычным и широкоугольным объективами, поэтому и отверстие, по-видимому, будет большего размера. Чтобы сэкономить место и сохранить безрамочный дизайн (по имеющейся информации, площадь экрана составит 93,4%), Samsung использует одно общее отверстие в форме таблетки для двух фронтальных камер.

Другие особенности Galaxy S10+ включают наличие горизонтально расположенной тройной камеры на тыльной стороне корпуса, а также аккумулятор ёмкостью 4000 мАч. Все три модели будут оборудованы новым чипсетом Exynos 9820, либо предстоящим Snapdragon 8150 (или как бы он не назывался). В качестве программного обеспечения будет установлен Android 9 Pie с новым фирменным интерфейсом One UI.

Источник: Phonearena

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