Глава Xiaomi показал Mi 8 Youth Edition (Mi 8 Lite) в градиентных расцветках за пару часов до анонса, смартфон уже можно купить

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Чуть позже сегодня компания Xiaomi проведет очередное мероприятие, посвященное анонсу новых продуктов. Нам покажут смартфоны Xiaomi Mi 8 Youth Edition и Xiaomi Mi 8 Screen Fingerprint Edition, а также умный электронный будильник Xiaomi Xiao AI Smart Alarm Clock. Но вот сейчас за пару часов до презентации основатель и исполнительный директор компании Xiaomi Лэй Цзюнь выложил на своей страничке в социальной сети Weibo фото модели Mi 8 Youth (второе название – Xiaomi Mi 8 Lite). Фото демонстрирует новинку в двух варианта расцветки – градиентном розовом и градиентном синем.

Одновременно модель Mi 8 Youth Edition, ориентированная прежде всего на современную молодую аудиторию, стала доступна для предзаказа в онлайн-магазине Giztop. Для заказа предлагается версия с 4 ГБ ОЗУ и 32 ГБ флэш-памяти, цена – $299. Напомним, что у Xiaomi Mi 8 Youth также будут версии 6/64 и 6/128 ГБ.

Что касается остальных характеристик Mi 8 Youth Edition, они тоже полностью совпадают с предыдущими утечками: экран диагональю 6,26 дюйма и разрешением 2248х1080 пикселей, SoC Qualcomm Snapdragon 660 и сдвоенная основная камера с сенсорами разрешением 12 Мп и селфи-камеру на те же 12 Мп.

Емкость аккумулятора составляет 3250 мА·ч, а поддержка быстрой 18-ваттной зарядки Quick Charge 4.0 позволит за полчаса зарядить смартфон на 50%.

При размерах 154,9х74,8х7,6 мм устройство весит 175 граммов. Из коробки в смартфоне установлена новейшая версия прошивки MIUI 10. Кроме показанных градиентных расцветок будет еще несколько обычных цветов: черный, золотистый, белый и синий.

Источник: giztop и gizmochina