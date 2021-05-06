Google переводит сотрудников на новый «гибридный» формат работы — три дня в офисе и два дома





Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи рассказал о переходе на новый «гибридный» формат работы, разработанный специально под посткоронавирусную эпоху с учетом новых вызовов. Новый подход предполагает совмещение работы в офисе с удаленкой.

I’m optimistic these changes will help us do our best work and have fun doing it, with about 60% of Googlers working together in the office a few days a week, 20% working in new office locations & 20% working from home. Here’s the note I sent to Googlers. https://t.co/X6V6OEahK5 — Sundar Pichai (@sundarpichai) May 6, 2021

В декабре 2020 года Сундар Пичаи объявил, что откладывает возвращение сотрудников в офис до сентября 2021 года. Но 31 марта 2021 года Google во внутренней рассылке уведомила сотрудников о переходе на гибридную работу с обязательным посещением офиса в апреле. Теперь же глава Alphabet публично рассказал некоторые детали.

Новый формат работы предполагает работу по схеме «3х2»: три дня в офисе и два — дома или там, где им удобнее всего работать. В то же время на практике это распределение может отличаться в зависимости от рабочих обязанностей и некоторым сотрудникам будут находиться в офисе больше трёх дней в неделю.

В Google рассчитывают, что около 20% штата останется на постоянной удаленке, а остальные будут сочетать работу из офиса и из дома. Около 60% сотрудников будут работать в своих старых офисах по несколько дней в неделю и еще около 20% — в новых офисах.

Численность сотрудников, работающих в Alphabet по всему миру на условиях полной занятости, по состоянию на 31 марта 2021 года составляла 139 995 человек.

Ранее Google обновила офисы, чтобы адаптировать их к новому времени — переделала переговорные комнаты для удаленных сотрудников и добавила надувные стены, позволяющие отгородиться от других.

В рамках нового рабочего формата Google предложит сотрудникам больше возможностей для работы без привязки к одному конкретному месту. К середине июня компания внедрит механизм, который позволит работникам подавать заявки на работу из другого офиса. Кроме того, каждый сотрудник сможет до четырех недель в году работать из любой точки мира по согласованию с руководством. Google также планирует разработать более удаленные роли и даже целые команды из людей, которые физически не будут находится в одном месте. Еще поисковый гигант предложит своим сотрудникам специальные дни «перезагрузки» — дополнительные выходные. Ближайший такой день наступит 28 мая или на следующий рабочий день для тех, кто уже отдыхает в эту дату.