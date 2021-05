Google переводит сотрудников на новый «гибридный» формат работы — три дня в офисе и два дома

Генеральный директор Google и Alphabet Сундар Пичаи рассказал о переходе на новый «гибридный» формат работы, разработанный специально под посткоронавирусную эпоху с учетом новых вызовов. Новый подход предполагает совмещение работы в офисе с удаленкой.

I’m optimistic these changes will help us do our best work and have fun doing it, with about 60% of Googlers working together in the office a few days a week, 20% working in new office locations & 20% working from home. Here’s the note I sent to Googlers. https://t.co/X6V6OEahK5

— Sundar Pichai (@sundarpichai) May 6, 2021