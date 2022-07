Google Workspace останется бесплатным для украинского бизнеса до конца войны

С июля Google должна была заблокировать всех пользователей, которые не перешли на платную подписку (от $5 до $18 в месяц за каждый аккаунт), но для малого и среднего украинского бизнеса сделают исключение. Министерство цифровой трансформации Украины договорилось с Google о сохранении бесплатного доступа для украинских предпринимателей.

Эти сервисы Google будут оставаться бесплатными для украинского бизнеса, по меньшей мере до завершения полномасштабной войны и победы украинского народа над российскими оккупантами.

Что касается Google Workspace (предыдущие названия G Suite и Google Apps for Work или Google Apps for Your Domain), то это пакет специализированного облачного программного обеспечения и инструментов для совместной работы от компании Google, доступный по подписке. Это прямой конкурент Microsoft Office.

В Google Workspace входят основные веб-приложения Google, такие как Gmail, Контакты, Календарь, Meet и Chat для общения, а также пакет Google Документов для создания контента и Диск для их хранения. В 2020 году Google провела масштабный ребрендинг с переименованием пакета в Workspace. В начале года Google запустила бесплатный тариф Workspace для бизнеса с неполным пакетом возможностей – Essentials Starter.